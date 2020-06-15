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Подводный Wi-Fi прошел первые успешные испытания

15.06.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперты считают, что новая система беспроводного интернета, которая отсылает сигналы через лучи света, может спровоцировать революцию в сфере коммуникации.


Иллюстрация / REUTERS 

Новую технологию прозвали "Aqua-Fi". Она была разработана для того, чтобы дайверы могли передавать видео и данные на поверхность или опщаться под водой не только жестами рук. Об этом пишет Newsweek

Во время испытаний прототип подводной сети показал способность отправлять уведомления с помощью LED и лазеров. Технологию разработали ученые из Университета наук и технологий короля Абдуллы в Саудовской Аравии. В результатах своих исследований, опубликованных в этом месяце в IEEE Communications, они описали, как оптическая сеть может обеспечивать интернет-соединение под водой. 

"Это первый случай, когда кто-то использовал интернет под водой посредством полностью беспроводного соединения", - сказал автор исследования профессор Басем Шихара. "Люди из научных кругов и промышленности хотят мониторить и исследовать подводную среду подробно", - пояснил он. 

Aqua-Fi использует радиоволны, чтобы отправить данные со смартфона дайвера на компьютер Raspberry Pi, прикрепленный к оборудованию на его спине. В свою очередь, компьютер отправляет фото, видео и данные с помощью луча света компьютеру на поверхности, который соединен с интернетом через спутник. Это похоже на то, как Wi-Fi-бустер расширяет покрытие домашнего роутера. 

Кроме света,  подводное соединение возможно с помощью радио-волн и акустических сигналов. Но у каждого способа есть ограничения. Например, радио-волна может пересылать данные на короткие расстояния. 


Акустические же сигналы способны обеспечить связь на большей глубине, но с очень низкой скоростью. В свою очередь, видимый свет способен доставлять большое количество данных с большой глубины. Однако, он требует сохранения четкой видимой линии между передатчиком и приемником. Ученые говорят, что новый метод Aqua-Fi сочетает в себе радио и световые сигналы. 

Во время испытаний они загружали на устройство под водой и на поверхности мультимедийные файлы. Передача осуществлялась между двумя компьютерами, расположенными по несколько метров друг от друга в спокойной воде. Максимальная скорость передачи во время испытаний достигла 2,11 Мегабит за секунду.
 
 
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Эксперты считают, что новая система беспроводного интернета, которая отсылает сигналы через лучи света, может спровоцировать революцию в сфере коммуникации.
 
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