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В квартире нашли самогонный аппарат. Подробности страшного пожара на Кольцова

15.06.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стали известны подробности произошедшего 15 июня ЧП по улице Кольцова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в девятом часу вечера в одной из квартир на первом этаже прогремел взрыв. Три человека были госпитализированы, к счастью, никто не погиб. На месте весь день работают специалисты из МЧС, газовой службы и коммунальщики.

Все детали происшествия в материале Григория Азаренка.

В квартире нашли самогонный аппарат. Подробности страшного пожара на Кольцова

В квартире нашли самогонный аппарат. Подробности страшного пожара на Кольцова

В квартире нашли самогонный аппарат. Подробности страшного пожара на Кольцова

Григорий Азаренок, корреспондент:
Вечером 14 июня этот дом на Кольцова стал печально знаменит. В одной из квартир на первом этаже в пятом подъезде произошел сильный взрыв. Сегодня стали известны многие детали произошедшего.

В квартире нашли самогонный аппарат. Подробности страшного пожара на Кольцова

В квартире нашли самогонный аппарат. Подробности страшного пожара на Кольцова

В квартире нашли самогонный аппарат. Подробности страшного пожара на Кольцова

Эти кадры сделаны через час после происшествия. Сообщение в МЧС поступило в 20 часов 34 минуты. На место сразу же выехали девять подразделений спасателей. Из подъезда, где горела квартира, спасли пять человек. Также троих человек эвакуировали из соседнего.

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В квартире нашли самогонный аппарат. Подробности страшного пожара на Кольцова

В квартире нашли самогонный аппарат. Подробности страшного пожара на Кольцова

Многие очевидцы уверяют, что сильный пожар сразу начался не на кухне, что было бы логично, если бы причиной стал взрыв газового оборудования. Уже позже стало известно, что в квартире нашли самогонный аппарат.

Погибших в ЧП нет. Сегодня стало известно о состоянии госпитализированных (читайте далее).

Серьезно пострадал и сам дом. Выбиты стекла в нескольких квартирах на этажах выше. Вырвало двери на лестничном пролете. По экспресс-оценке специалистов, состояние несущих стен удовлетворительное. Для подстраховки в пострадавшей квартире установили подпорки.

В квартире нашли самогонный аппарат. Подробности страшного пожара на Кольцова

В квартире нашли самогонный аппарат. Подробности страшного пожара на Кольцова

Павел Бобровский, директор ГП «ЖЭУ № 3» Советского района:
С самого утра наши работники обошли квартиры, там, где были повреждены окна, двери, записали с составлением актов – весь причиненный ущерб. Мы выполним работы по остеклению мест общего пользования и в квартирах, где были разбиты окна.

Все исправно, люди не были отселены. Еще приехал представитель из проектной организации, обследуют на предмет повреждений.

В квартире нашли самогонный аппарат. Подробности страшного пожара на Кольцова

В квартире нашли самогонный аппарат. Подробности страшного пожара на Кольцова

Сегодня во все квартиры, где выбило окна, вставили новые. Привели в порядок входную дверь и подъезд. Точную причину взрыва еще предстоит установить специалистам.

Люди в материале: Григорий Азаренок, Павел Бобровский, Марина Земченок, Лариса Золотухина, Виталий Вит, Андрей Бертош

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Стали известны подробности произошедшего 15 июня ЧП по улице Кольцова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в девятом часу...
 
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