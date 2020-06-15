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Глава Минобороны Беларуси посетит парад в Москве. А Лукашенко?
Источник материала: Партизан
Также по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих.
24 июня в российской столице запланирован торжественный военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. На нём планирует присутствовать Министр обороны РБ Виктор Хренин, сообщила корреспонденту
Стало известно, что Российской Федерацией были приглашены подразделения 19 армий мира. С нашей стороны в параде поучаствует рота почетного караула. Белорусские военные уже прибыли на российскую территорию. А вот будет присутствовать на параде президент Александр Лукашенко, пока не известно, хотя в конце марта он своё присутствие подтвердил лично.
Торжества запланированы на 24 июня, потому что ровно 75 лет назад в этот день состоялся первый парад Великой Победы. По Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих.
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Также по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих.
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