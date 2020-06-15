Глава Минобороны Беларуси посетит парад в Москве. А Лукашенко?









«РИА Новости» официальный представитель белорусского оборонного ведомства Наталья Гаврусик. 24 июня в российской столице запланирован торжественный военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. На нём планирует присутствовать Министр обороны РБ Виктор Хренин, сообщила корреспондентуофициальный представитель белорусского оборонного ведомства Наталья Гаврусик.





Стало известно, что Российской Федерацией были приглашены подразделения 19 армий мира. С нашей стороны в параде поучаствует рота почетного караула. Белорусские военные уже прибыли на российскую территорию. А вот будет присутствовать на параде президент Александр Лукашенко, пока не известно, хотя в конце марта он своё присутствие подтвердил лично.







