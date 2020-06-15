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Николая Статкевича повторно наказали административным арестом

15.06.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Московского района Минска наказал оппозиционного политика Николая Статкевича 15 сутками административного ареста. Об этом сообщает spring96.org.



Статкевича признали виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Решение вынесла судья Татьяна Мотыль. В зал суда Статкевича не привезли – его судили дистанционно, через скайп.

Это уже второй арест подряд –политик находится за решеткой с 31 мая.

Напомним, Николая Статкевича задержали люди в штатском 31 мая, когда он ехал на на Комаровский рынок на пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую. 1 июня суд наказал Статкевича 15 сутками ареста.
 
Теги: Минск
 
 
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Суд Московского района Минска наказал оппозиционного политика Николая Статкевича 15 сутками административного ареста. Об этом сообщает spring96.org.
 
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