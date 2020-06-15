|
Николая Статкевича повторно наказали административным арестом
Источник материала: Партизан
Суд Московского района Минска наказал оппозиционного политика Николая Статкевича 15 сутками административного ареста. Об этом сообщает spring96.org.
Статкевича признали виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Решение вынесла судья Татьяна Мотыль. В зал суда Статкевича не привезли – его судили дистанционно, через скайп.
Это уже второй арест подряд –политик находится за решеткой с 31 мая.
Напомним, Николая Статкевича задержали люди в штатском 31 мая, когда он ехал на на Комаровский рынок на пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую. 1 июня суд наказал Статкевича 15 сутками ареста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Московского района Минска наказал оппозиционного политика Николая Статкевича 15 сутками административного ареста. Об этом сообщает spring96.org.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)