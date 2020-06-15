В Минске мусоровоз насмерть сбил 81-летнюю пенсионерку

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дорожная трагедия на улице Крупской. В одном из дворов водитель мусоровоза совершил наезд на пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.









81-летняя пенсионерка в момент движения грузовика переходила дорогу. Она скончалась на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.