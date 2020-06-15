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В Минске мусоровоз насмерть сбил 81-летнюю пенсионерку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дорожная трагедия на улице Крупской. В одном из дворов водитель мусоровоза совершил наезд на пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
81-летняя пенсионерка в момент движения грузовика переходила дорогу. Она скончалась на месте.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. Дорожная трагедия на улице Крупской. В одном из дворов водитель мусоровоза совершил наезд на пешехода, сообщили в программе «Столичные...
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