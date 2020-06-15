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Авария на проспекте Независимости: дорожный каток упал с прицепа и столкнулся с автомобилем

15.06.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария произошла на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария на проспекте Независимости: дорожный каток упал с прицепа и столкнулся с автомобилем

Дорожный каток, который перевозили с помощью полуприцепа, упал и повредил авто. Водитель грузовика двигался со стороны площади Победы в сторону Козлова. По пути дорожный каток упал на проезжую часть и столкнулся со встречной легковушкой. Никто не пострадал.

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Новости Беларуси. Авария произошла на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Дорожный каток, который перевозили с помощью...
 
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