Авария на проспекте Независимости: дорожный каток упал с прицепа и столкнулся с автомобилем

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария произошла на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Дорожный каток, который перевозили с помощью полуприцепа, упал и повредил авто. Водитель грузовика двигался со стороны площади Победы в сторону Козлова. По пути дорожный каток упал на проезжую часть и столкнулся со встречной легковушкой. Никто не пострадал.