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Авария на проспекте Независимости: дорожный каток упал с прицепа и столкнулся с автомобилем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария произошла на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Дорожный каток, который перевозили с помощью полуприцепа, упал и повредил авто. Водитель грузовика двигался со стороны площади Победы в сторону Козлова. По пути дорожный каток упал на проезжую часть и столкнулся со встречной легковушкой. Никто не пострадал.
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Новости Беларуси. Авария произошла на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Дорожный каток, который перевозили с помощью...
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