Бабарико о картинах: Зачем надо было возвращать их в страну? Чтобы затем вывезти за границу?

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— Но если следовать логике, то зачем надо было возвращать картины в страну, предоставлять их в открытый доступ? Чтобы затем вывезти за границу? Да и зачем их продавать? Они принадлежат акционерам банка, — заявил Бабарико.





14 июня председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт сообщил, что полторы сотни картин общей стоимостью около 20 млн долларов из коллекции Белгазпромбанка «приобщены к делу». Он заявил: «есть информация, что их готовили к срочному вывозу из страны. Впрочем, истинная стоимость данных активов может быть выше, можно только представить, за сколько они могли быть проданы на аукционах». На кадрах оперативной съемки можно увидеть работы художников с мировым именем — Шагал, Сутин, Бакст, Царфин, Любич и других. По данным TUT.BY, картины по-прежнему находятся в галерее «Арт-Беларусь» во Дворце искусства, однако для зрителей вход пока закрыт.









Напомним, 11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля «для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц банка». На следующий день Госконтроль сообщил о задержании по делу 15 человек, также уголовное дело возбуждено против главы отделения Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова, его обвиняют в хищении в особо крупном размере. По телевизору показали «доллары и золото», а потом еще и рассказали про 150 картин на 20 млн долларов, которые приобщены к делу. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала о признательных показаниях задержанных. Виктор Бабарико, который оставил пост председателя правления Белгазпромбанка и сейчас выдвигается в президенты, назвал происходящее с банком «рейдерским захватом».

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