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Мужчина одним тапком разогнал разъяренных львов по углам (ВИДЕО)

15.06.2020 21:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина одним тапком разогнал разъяренных львов по углам (ВИДЕО)

На площадке YouTube появился ролик, на котором Олег Зубков, известный как человек-лев, основатель крупнейшего в Европе питомника львов и других крупных животных, находясь в вольере, рассказывает про своих питомцев, переходя от одного к другому.

Через какое-то время к одному из львов подбежали еще несколько, среди которых находился вожак, и началась драка. Развязка получилась неожиданной – мужчина снял со своей ноги ботинок и им одним разогнал разъяренных животных. После такого сразу становится понятно, кто настоящий вожак в стае.


«Страшнее всего, когда несколько самцов подходят, объединяются, и вот тогда выстоять, действительно, тяжелее, нужно увернуться. В такие моменты иногда и я прихожу на помощь со своим тапком "волшебным", который никто не отменял. Конечно, взрослые львы меня слушаются, молодые тоже научатся…» – рассказал Олег Зубков.

Пользователей Youtube, мягко говоря, удивил такой необычный подход к урегулированию споров. Мнения были высказаны самые разные: «Феномен, однако. Львы, которые могут съесть вместе с тапком, боятся этого тапка больше, чем соперника...», «Не, у вас не стальные, они алмазные! Мега уважение к такой силе воли!», «Браво Олегу Алексеевичу! Всех Львов разогнал тапком!». Кто-то высказался и об отваге женщины, которая снимала видео.

Частный парк львов «Тайган», основанный Олегом Зубковым, находится в Белогорском районе Крыма и признан крупнейшим по коллекции хищников в Европе.

Фото: Michael Siebert, Pixabay


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На площадке YouTube появился ролик, на котором Олег Зубков, известный как человек-лев, основатель крупнейшего в Европе питомника львов и других крупных животных,...
 
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