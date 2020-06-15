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Мужчина одним тапком разогнал разъяренных львов по углам (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
На площадке YouTube появился ролик, на котором Олег Зубков, известный как человек-лев, основатель крупнейшего в Европе питомника львов и других крупных животных, находясь в вольере, рассказывает про своих питомцев, переходя от одного к другому.
Через какое-то время к одному из львов подбежали еще несколько, среди которых находился вожак, и началась драка. Развязка получилась неожиданной – мужчина снял со своей ноги ботинок и им одним разогнал разъяренных животных. После такого сразу становится понятно, кто настоящий вожак в стае.
Пользователей Youtube, мягко говоря, удивил такой необычный подход к урегулированию споров. Мнения были высказаны самые разные: «Феномен, однако. Львы, которые могут съесть вместе с тапком, боятся этого тапка больше, чем соперника...», «Не, у вас не стальные, они алмазные! Мега уважение к такой силе воли!», «Браво Олегу Алексеевичу! Всех Львов разогнал тапком!». Кто-то высказался и об отваге женщины, которая снимала видео.
Частный парк львов «Тайган», основанный Олегом Зубковым, находится в Белогорском районе Крыма и признан крупнейшим по коллекции хищников в Европе.
Фото: Michael Siebert, Pixabay
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На площадке YouTube появился ролик, на котором Олег Зубков, известный как человек-лев, основатель крупнейшего в Европе питомника львов и других крупных животных,...
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