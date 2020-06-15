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Александр Лукашенко назначил председателя Гродненского областного суда

16.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко назначил председателя Гродненского областного суда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня подписал указ №213 «О назначении и освобождении судей», сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства назначил Александра Корзуна председателем Гродненского областного суда, Олега Федорова — заместителем председателя Витебского областного суда. Владимир Григорович освобожден от должности первого заместителя председателя и судьи Минского городского суда.

Указом назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Президент также подписал указ №214 «О присвоении квалификационных классов судьям».

https://www.belta.by/

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня подписал указ №213 «О назначении и освобождении судей», сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. Глава...
 
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