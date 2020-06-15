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Александр Лукашенко назначил председателя Гродненского областного суда
16.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня подписал указ №213 «О назначении и освобождении судей», сообщили БЕЛТА в
Глава государства назначил Александра Корзуна председателем Гродненского областного суда, Олега Федорова — заместителем председателя Витебского областного суда. Владимир Григорович освобожден от должности первого заместителя председателя и судьи Минского городского суда.
Указом назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.
Президент также подписал указ №214 «О присвоении квалификационных классов судьям».
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня подписал указ №213 «О назначении и освобождении судей», сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. Глава...
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