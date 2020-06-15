Александр Лукашенко принял решение о награждении Йозефа Мигаша орденом Франциска Скорины

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 июня Александр Лукашенко подписал Указ о награждении орденом Франциска Скорины Чрезвычайного и Полномочного Посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломат удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между нашими странами.