|
Александр Лукашенко принял решение о награждении Йозефа Мигаша орденом Франциска Скорины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 июня Александр Лукашенко подписал Указ о награждении орденом Франциска Скорины Чрезвычайного и Полномочного Посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипломат удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между нашими странами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 15 июня Александр Лукашенко подписал Указ о награждении орденом Франциска Скорины Чрезвычайного и Полномочного Посла Словакии в Беларуси Йозефа...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)