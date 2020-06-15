«Небольшой ажиотаж, клиенты снимают деньги». Как вмешательство властей сказалось на Белгазпромбанке

Источник материала: Tut.by

Нацбанк ввел в Белгазпромбанке, к которому возникли вопросы у КГК, временную администрацию. Регулятор, анонсируя новшество, заявил, что будет обеспечено устойчивое функционирование банка, в том числе «выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами». После вмешательства государства в деятельность банка, которое экс-председатель правления Виктор Бабарико сравнил с рейдерским захватом, а основные акционеры успели обвинить Нацбанк в незаконных действиях, некоторые клиенты поспешили снимать наличные. Из-за этого в отдельных отделениях и банкоматах образовалась нехватка валюты. В банке обещают к утру пополнить запасы налички. «По техническим причинам» недоступен депозитарий, а колл-центр банка сегодня был перегружен из-за звонков клиентов.

FINANCE.TUT.BY собрал актуальные вопросы по работе банка, посмотрел, что происходит в отделениях.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что вообще происходит вокруг банка

В головной офис Белгазпромбанка 11 июня пришли представители Департамента финансовых расследований Госконтроля. 12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

12 июня российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили совместное заявление , в котором обвинили Нацбанк Беларуси в «незаконных действиях по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления» в Белгазпромбанке.

Бывший председатель правления Виктор Бабарико, участник президентской кампании, который 20 лет управлял эти банком и в мае покинул пост председателя правления, заявил в интервью РБК, что обыски и задержания в Белгазпромбанке — рейдерский захват со стороны белорусского государства, а «вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня».

15 июня Нацбанк ввел в Белгазпромбанке, к которому возникли вопросы у КГК, временную администрацию, ее возглавила Надежда Ермакова.

Как сейчас работает банк? Все ли услуги оказывает?

В колл-центре Белгазпромбанка отмечают, что работают с клиентами в прежнем режиме. То есть какие-либо изменения, к примеру, в погашении кредитов или открытии депозитов не вводили в связи с последними событиями. При этом в банке отмечают, что столкнулись «с небольшим ажиотажем клиентов, которые снимают денежные средства со своих счетов, с карт обезналичивают». Из-за этого в отдельных отделениях и банкоматах, в том числе в головном офисе банка, образовалась нехватка валюты. В банке обещают клиентам к утру пополнить запасы налички. Один из читателей, который сегодня днем пытался попасть в депозитарий в головном отделении банка, но смог это сделать, рассказал, что также хотел снять в банкомате белорусские рубли, но их не было. Вечером, по информации колл-центра, нацвалюта в этом банкомате была в наличии, а иностранная — нет. Не оказалось валюты ни в кассе, ни в банкомате в отделении № 705 по адресу ул. Романовская Слобода 5. В колл-центре рекомендовали попробовать снять валюту в банкоматах банков-партнеров — МТБанка, ВТБ Банка или Белагропромбанка (здесь не будет комиссии).

Депозитарий, как пояснили в банке, сейчас недоступен «по техническим причинам». При этом в банке не могут сориентировать, когда он снова заработает и клиенты снова смогут в него попасть. Депозитарий Белгазпромбанка оказывает услугу по хранению, учету ценных бумаг, учету прав на ценные бумаги для всех категорий владельцев независимо от их статуса: для организаций и физлиц, резидентов и нерезидентов.

Сегодня днем было проблематично дозвониться до колл-центра Белгазпромбанка, не удавалось связаться со специалистом и задавать вопросы. «На данный момент большое количество обращений», — пояснили представители банка через онлайн-форму обратной связи на сайте банка. К слову, через сайт можно было оперативно получить ответы на вопросы. Вечером контакт-центр был перегружен из-за звонков клиентов.

При этом некоторые клиенты банка сообщают о том, что их депозиты в банке перестали отображаться в мобильном приложении. К примеру, Маргарита рассказывает, что сперва приложение запросило повторную активацию. С помощью второго смартфона в приложение зайти удалось, но окошко с депозитом оказалось пустым. В банке ей сказали, что сумма на счете есть и выдать они ее могут как минимум 22 июня. Причины этого сбоя в банке клиенту не пояснили. Еще один клиент, Анастасия, тоже столкнулась с «потерей» депозита, ей пообещали в ближайшее время разобраться в ситуации.

Уточним, что в пресс-службе банка сообщили, что на текущий момент вся коммуникация будет осуществляться через новостную ленту банка, поэтому ответы на вопросы, которые возникают, мы адресуем специалистам банка либо через форму обратной связи, либо узнаем в колл-центре.

Депозиты: возврат гарантирован государством. А можно ли сейчас снять деньги со вклада?

Оформить сейчас кредиты и сделать вклады — как отзывные, так и безотзывные — можно на прежних условиях. Клиенты, у которых сейчас есть депозиты в банке, как и раньше, при необходимости могут забрать отзывной вклад. Его вернут в течение 5 рабочих дней после подачи заявления. Это можно сделать в одном из отделений банка, онлайн — нет. К примеру, сегодня можно оставить заявление на выдачу денег на 22 июня.

Безотзывной вклад, как и раньше, сейчас можно досрочно забрать по одной из уважительных причин. Для этого надо посетить одно из отделений банка. «В заявлении необходимо указать и обосновать причину необходимости досрочного возврата вклада. К заявлению необходимо приложить копии документов, являющихся подтверждением экстренной потребности в денежных средствах, и подтверждающие объективную потребность досрочного возврата», — пояснили в банке.

Заявление будет рассмотрено банком «в установленном порядке, о принятом решении банк уведомит вкладчика». Среди причин, по которым могут досрочно вернуть безотзывной вклад, в том числе значатся:

потеря вкладчиком трудоспособности на срок более чем на 6 месяцев;

необходимость экстренной платной медпомощи вкладчику или его близким родственникам (это надо подтвердить выпиской из меддокументов);

смерть близкого родственника вкладчика (супруг (а), дети, родители);

порча жилого помещения вкладчика, из-за чего в нем невозможно проживать;

получение вкладчиком первичной инвалидности 1, 2, 3 группы в течение срока действия срочного безотзывного банковского вклада.

«При положительном решении с вкладчиком подписывается дополнительное соглашение к договору срочного безотзывного банковского вклада», — уточнили в банке. Договор досрочно расторгается с пересчетом фактически уплаченных процентов.

Мы поинтересовались у специалистов в отделении банка № 703, которое находится на улице Маяковского 15, повлияли ли на активность вкладчиков последние события.

— Сложившаяся ситуация никак не влияет на размещение вклада, а также его снятие. Белгазпромбанк проходил международные аудиты и подвергался проверкам НБ РБ, последняя внеплановая проверка была закончена в январе, ни одна из этих проверок не обнаружила замечаний. Данные события не влияют на финансовую устойчивость банка, то есть размещать вклад и забирать вы можете. Возврат вклада гарантирует государство. Информация о резком заборе вкладов к нам не поступала.

Напомним, что государство гарантирует полную сохранность и 100% возврат денежных средств физлиц, размещенных на счетах и во вкладах в белорусских банках. Белгазпромбанк делал взносы резерв Агентства по гарантированному возмещению

банковских вкладов (депозитов) физических лиц, через который в случае чего и производится возврат денег физлиц, которые были в банках. Судя по финансовой отчетности банка, на конец 2019 года, как и годом ранее, за ним числилась некоторая задолженность по взносам в резерв агентства. Однако уточнить, чем вызвана задолженность и не носит ли она технический характер, нам не не удалось.

По данным Нацбанка, на начало этого года основная часть банковских вкладов (депозитов) физлиц размещалась в банках, которые относятся к I группе значимости системно значимых. Это Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Приорбанк, БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк. «Доля указанных банков на

рынке депозитов физических лиц на 1 января 2020 года составила 85,6% (20,6 млрд рублей)», — уточняет регулятор. Какое число вкладчиков конкретно в Белагропромбанке, не сообщается.

Загружает ли банк валюту в банкоматы?

— Да. В банкоматы загружают доллары, евро и российский рубли. Но сейчас клиенты активно снимают валюту, поэтому она не везде в наличии. «Сейчас большое количество обращений клиентов в устройства, поэтому мы не проверяем наличие в устройствах, так как каждую минуту суммы меняются», — сообщили в колл-центре.

А какая ситуация с кредитами и картами рассрочки

Сейчас банк оформляет карты покупок, а также выдает кредиты на недвижимость и авто, уточнили в колл-центре. Для зарплатных клиентов также доступен овердрафт.

В процедуре погашения кредитов ничего не изменилось, уточнили в банке

Сколько клиентов у Белгазпромбанка?

Общее число обслуживаемых клиентов (юрлиц и индивидуальных предпринимателей) на начало октября 2019 года составило 41 211. Годом ранее — 36 173.

Сколько сейчас клиентов-физлиц в Белгазпромбанке, уточнить не удалось. К примеру, по состоянию на начало 2010 года, в структуре клиентской базы преобладали юридические лица, на долю которых пришлось 61,2% (годом ранее — 58,4%).

Между тем до ухода из банка Виктора Бабарико департаменты розничного бизнеса, а также развития и сопровождения розничного бизнеса курировал Кирилл Бадей, который в последствии стал и.о. председателя правления.

В тему. Банк прогнозировал на этот год не только экономические, но и политические вызовы

В Белгазпромбанке прогнозировали ранее, что в нынешнем году столкнутся не только с экономическими и финансовыми вызовами, но и с политическими.

«2019 год был непростым. 2020-й, похоже, будет не менее сложным. В условиях турбулентности рынков и глобальных пандемий мы сталкиваемся не только с финансовыми и экономическими проблемами, но и с политическими вызовами. Но я уверен, что мы успешно все преодолеем, не в последнюю очередь благодаря профессионализму коллектива Белгазпромбанка», — отмечалось в ежегодном обращении руководителя банка к клиентам, партнерам и сотрудникам.