«Мы ждем перемен». Гродненские выпускники перепели хит Виктора Цоя

«Этим видео мы хотим показать, что нам небезразлична ситуация в стране. Мы – молодые граждане Беларуси и нам здесь жить. Мы хотим перемен и это нормально. А ненормально то, когда президент нарушает Конституцию и руководит страной уже 26 лет. Мы не говорим, что плохо живем, но нам не с чем сравнивать и мы не знаем, как жить при другом президенте», – сказали выпускники .





Песню они подготовили несколько недель назад – еще до выпускных. Выбрали именно эту композицию, ведь она ассоциируется с переменами.





«Говорят, в Беларуси свобода слова. Молчать мы не можем. Мы не призываем народ выходить на протесты, мы спели о ситуации, которая происходит сегодня в стране: провокации на пикетах и задержания. Мы же все видим и это бесчеловечно. Мы хотим, чтобы у Беларуси будущего был выбор. И еще мы ждем перемен в культуре и не хотим, чтобы белорусский язык умирал», – говорят авторы ролика.









Исполнители решили остаться анонимными, так как сейчас идет вступительная кампания, а они не хотят иметь проблем при поступлении в университеты.



