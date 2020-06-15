Меняется порядок ввоза электромобилей для личного пользования. Какие бонусы ждут владельцев?

Источник материала: ОНТ

К теме электротранспорта в стране возвращались не раз. Пусть не на бешенной скорости, а в размеренном темпе в Беларуси движутся к тому, чтобы электрокарам зеленый свет загорался на всех дорогах.Без дорожного налога и таможенной пошлины, а с этого дня – ещё и без НДС. Согласно указу Президента, с 15-го июня и до конца 2025 года при ввозе в Беларусь электромобилей для личного пользования применяется нулевая ставка налога на добавленную стоимость. Глава государства подписал документ в марте. До этого Александр Лукашенко также не раз подчеркивал, что развитие электротранспорта – не дань моде, это необходимость. Это то направление, которое решает сразу несколько вопросов, связанных и с влиянием на окружающую среду, и с потреблением энергоресурсов. Тем более, скоро в Беларуси электротоплива будет в достатке. Итак, как электрокар стал не роскошью, а средством передвижения?

И забота об экологии тешит, и с обслуживанием и эксплуатацией вопросов нет. После обычного автомобиля пересесть на электрокар – не проблема. По ощущениям – как перейти с механики на автомат (водители поймут): комфортнее и манипуляций куда меньше. Что касается постоянной подзарядки автомобиля – это уже не головная боль, а дело привычки (как и с мобильным телефоном).

Лариса Пекурова: «Мне в моей машине хватает заряда на 32 км, потому что у меня гибрит. Но я очень люблю заправлять электро и для езды по городу мне в течение дня вполне достаточно. Три часа обычно полная заправка длится. Очень удобно в зонах кинотеатров. Ты пошел, поставил машину – это супер работает».

Говоря об электромобилях, которые еще недавно казались чем-то диковинным для Беларуси, автолюбители рассуждали как об удовольствии не из дешевых, а с учетом всех налогов и пошлин – о мечте, которая не по карману. Уже сегодня действительность меняется: электрокары по цене обычного автомобиля, под них создают инфраструктуру, а что касается налоговых обложений – этот вопрос взяло на себя государство. Вслед за отменой дорожного сбора и таможенной пошлины для электрокаров, с этого дня действует и нулевая ставка налога на добавленную стоимость. Речь идет о случаях, когда автомобиль покупают исключительно для личного пользования. Такая льгота будет действовать до конца 2025-го года. Как раз через пять лет на дорогах страны ожидают увидеть до 100 тысяч электрокаров.

Сергей Бобров, руководитель отдела продаж компании – официального дилера немецкого производителя автомобилей: «Конечно же, ажиотаж возрос. У нас появились новые категории клиентов, которые стали обращать внимание на электрические автомобили и приезжают к нам для проведения тест-драйва. Здесь нет двигателя внутреннего сгорания, который бы приносил дополнительные расходы. В виду того, что автомобиль электрический, он не нуждается в особом техническом обслуживании, точно также доступный, плюс экология».



Больше авто с электродвигателем – шире инфраструктура. Сейчас в стране свыше 400 электромобилей. 260 зарядных станций по всей стране. Что касается подзарядки, то сегодня она не стоит и одной копейки, а уже с июля – установят тарифы. Обещание – сделать дешевле даже, чем в других странах, – в силе. При нынешней стоимости бензина в год на заправку машины тратится примерно 6-8 тысяч рублей. Зарядка же обойдется в 3-3,5 тысячи.

Анатолий Котляров, руководитель группы перспективного развития новых энергетических технологий предприятия «Белоруснефть»: «С июля «Белоруснефть» планирует ввести тарификацию в районе 30-40 копеек за киловатт/час. По сравнению с традиционным топливом, это будет порядка в два раза дешевле. В этом году планируется установить еще порядка 180 зарядных станций, в Минске будет установлено 130, остальные будут установлены в областных центрах и по трассам. По трассам будут устанавливаться 180-киловаттные зарядные станции, которые позволят обеспечить зарядку автомобилей за 6 минут до ста километров».

Кто взял курс на «электромобильность» – пример Норвегия. На дорогах – больше 300 тысяч электрокаров, и это 10% от общего числа транспорта. Показательна и соседняя Украина – за два года плюс 30 тысяч таких машин. Есть прогнозы и для нашей страны – не забегая в далекое будущее – достичь цифру в 2 тысячи электрокаров уже до конца года было бы успехом. А со всеми как говорится «плюшками»: льготами, инфраструктурой и преференциями – скоро, возможно, быть примером и для других.

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