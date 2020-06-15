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Молодёжь при поддержке милиционера организовала уборку территории

15.06.2020 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 15 июня, активисты п/о ОО "БРСМ" ГУО "Средняя школа 20 г. Бреста имени Героя Советсткого Союза Д.М. Карбышева", ГУО "Средняя школа 33 г. Бреста", члены МООП Ленинского района г. Бреста, а также несовершеннолетние, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, в рамках республиканской акции #ЗаДело организовали уборку территории г. Бреста.

Молодёжь при поддержке милиционера организовала уборку территории

Уборка территории началась со спасательной станции №1 ОСВОД и завершилась недалеко от моста, расположенного, расположенного около МК "Брестская крепость-герой".

Молодёжь при поддержке милиционера организовала уборку территории

Также в данной акции принимала участие инспекция по делам несовершеннолетних.

Молодёжь при поддержке милиционера организовала уборку территории

Молодёжь при поддержке милиционера организовала уборку территории

Молодёжь при поддержке милиционера организовала уборку территории

Молодёжь при поддержке милиционера организовала уборку территории

Молодёжь при поддержке милиционера организовала уборку территории

Молодёжь при поддержке милиционера организовала уборку территории

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 15 июня, активисты п/о ОО "БРСМ" ГУО "Средняя школа 20 г. Бреста имени Героя Советсткого Союза Д.М. Карбышева", ГУО "Средняя школа 33 г. Бреста", члены МООП...
 
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