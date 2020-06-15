Молодёжь при поддержке милиционера организовала уборку территории

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 15 июня, активисты п/о ОО "БРСМ" ГУО "Средняя школа 20 г. Бреста имени Героя Советсткого Союза Д.М. Карбышева", ГУО "Средняя школа 33 г. Бреста", члены МООП Ленинского района г. Бреста, а также несовершеннолетние, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, в рамках республиканской акции #ЗаДело организовали уборку территории г. Бреста.





Уборка территории началась со спасательной станции №1 ОСВОД и завершилась недалеко от моста, расположенного, расположенного около МК "Брестская крепость-герой".





Также в данной акции принимала участие инспекция по делам несовершеннолетних.























