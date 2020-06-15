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В Украине около 180 населённых пунктов оказались обесточенными из-за непогоды
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Украине около 180 населенных пунктов оказались обесточенными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадали сразу девять областей страны. Затоплены целые деревни, размыты дороги.
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Новости Украины. В Украине около 180 населенных пунктов оказались обесточенными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной стали проливные дожди со...
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