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В Украине около 180 населённых пунктов оказались обесточенными из-за непогоды

15.06.2020 23:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Украине около 180 населенных пунктов оказались обесточенными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стали проливные дожди со штормовым ветром.

В Украине около 180 населённых пунктов оказались обесточенными из-за непогоды

В Украине около 180 населённых пунктов оказались обесточенными из-за непогоды

Пострадали сразу девять областей страны. Затоплены целые деревни, размыты дороги.

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Новости Украины. В Украине около 180 населенных пунктов оказались обесточенными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной стали проливные дожди со...
 
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