Ремонт дорог и услуги ЖКХ: в вопросах, которые волнуют людей, помогут разобраться представители власти

Источник материала: ОНТ

И ремонт дорог, и благоустройство населённых пунктов, и услуги ЖКХ. В вопросах, которые волнуют людей, помогут разобраться представители власти.





Руководство Администрации Президента продолжает выездные приёмы и прямые телефонные линии. Завтра встреча – в Слуцком райисполкоме. Её проведёт первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. А в среду в Березе на вопросы ответит начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц – Григорий Шлык. Ещё два приёма пройдут 18-го июня, в четверг. В Островце – заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. А в Миорах – начальник главного управления кадровой политики Юрий Кривошеев. Помочь в решении проблем на местах – требование Главы государства для чиновников всех уровней.

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