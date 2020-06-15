|
Ремонт дорог и услуги ЖКХ: в вопросах, которые волнуют людей, помогут разобраться представители власти
Источник материала: ОНТ
И ремонт дорог, и благоустройство населённых пунктов, и услуги ЖКХ. В вопросах, которые волнуют людей, помогут разобраться представители власти.
Руководство Администрации Президента продолжает выездные приёмы и прямые телефонные линии. Завтра встреча – в Слуцком райисполкоме. Её проведёт первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. А в среду в Березе на вопросы ответит начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц – Григорий Шлык. Ещё два приёма пройдут 18-го июня, в четверг. В Островце – заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. А в Миорах – начальник главного управления кадровой политики Юрий Кривошеев. Помочь в решении проблем на местах – требование Главы государства для чиновников всех уровней.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ремонт дорог и услуги ЖКХ: в вопросах, которые волнуют людей, помогут разобраться представители власти
И ремонт дорог, и благоустройство населённых пунктов, и услуги ЖКХ. В вопросах, которые волнуют людей, помогут разобраться представители власти. Руководство...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)