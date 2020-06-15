В Швейцарии ищут пассажира, который забыл сумку с 3 кг золотых слитков

Источник материала: СТВ

Новости Швейцарии. Курьезный случай произошел в Швейцарии. Неизвестный пассажир оставил рядом со своим сиденьем рюкзак, в котором находилось 3 килограмма золотых слитков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость такой находки оценивается в 170 тысяч долларов.

Объявление о поиске хозяина опубликовали после того, как его не удалось найти в ходе внутреннего расследования.









Потерялись слитки еще в октябре 2019 года. Однако до сих пор никто о своих правах на золото так и не заявил. Возможно, потому что владельцу слитков придется объяснять, каким образом у него в рюкзаке оказалось такое богатство.





Впрочем, на размышления у пассажира есть еще 5 лет – именно столько находка будет ждать владельца прежде, чем золото обратят в доход государства.