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В Швейцарии ищут пассажира, который забыл сумку с 3 кг золотых слитков

15.06.2020 23:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Швейцарии. Курьезный случай произошел в Швейцарии. Неизвестный пассажир оставил рядом со своим сиденьем рюкзак, в котором находилось 3 килограмма золотых слитков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость такой находки оценивается в 170 тысяч долларов.

Объявление о поиске хозяина опубликовали после того, как его не удалось найти в ходе внутреннего расследования.

В Швейцарии ищут пассажира, который забыл сумку с 3 кг золотых слитков

В Швейцарии ищут пассажира, который забыл сумку с 3 кг золотых слитков

Потерялись слитки еще в октябре 2019 года. Однако до сих пор никто о своих правах на золото так и не заявил. Возможно, потому что владельцу слитков придется объяснять, каким образом у него в рюкзаке оказалось такое богатство.

В Швейцарии ищут пассажира, который забыл сумку с 3 кг золотых слитков

Впрочем, на размышления у пассажира есть еще 5 лет – именно столько находка будет ждать владельца прежде, чем золото обратят в доход государства.

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Новости Швейцарии. Курьезный случай произошел в Швейцарии. Неизвестный пассажир оставил рядом со своим сиденьем рюкзак, в котором находилось 3 килограмма золотых...
 
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