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«Без пчелы я свою жизнь не представляю». Своим опытом поделилась семья пчеловодов из Смолевичского района

15.06.2020 23:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лето – жаркий сезон для пчеловодов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Июнь – самый ответственный месяц: начинают цвести растения, а это способствует активности пчел.

«Без пчелы я свою жизнь не представляю». Своим опытом поделилась семья пчеловодов из Смолевичского района

«Без пчелы я свою жизнь не представляю». Своим опытом поделилась семья пчеловодов из Смолевичского района

Весь световой день на пасеке проводит теперь и семья Синявских из Смолевичского района. Они живут общим делом. Кстати, вкус меда известен на весь регион.

«Без пчелы я свою жизнь не представляю». Своим опытом поделилась семья пчеловодов из Смолевичского района

Пока другие дети мечтают о щенке, Даша и Полина Синявские бесстрашно берут на руки пчел. Когда их ровесники развлекаются во дворе, девочки вместе с мамой и папой ответственно работают на пасеке. Без сомнений, могут отличить матку от трутня, рассказать о составе сот и обследовать улей.

«Без пчелы я свою жизнь не представляю». Своим опытом поделилась семья пчеловодов из Смолевичского района

Подробности смотрите в видеоматериале Вероники Сайко.

Люди в материале: Вероника Сайко

 
 
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Новости Беларуси. Лето – жаркий сезон для пчеловодов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Июнь – самый ответственный месяц: начинают цвести растения, а это...
 
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