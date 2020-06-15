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«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году

15.06.2020 23:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Забота о самом главном – о наших детях! Летние оздоровительные лагеря с 15 июня в распоряжении маленьких белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стационарно в нынешнем сезоне отдохнут около 100 тысяч ребят.

Здесь укрепили инфраструктуру. Появились и новые развлекательные площадки. Для укрепления растущего организма будет больше игр на свежем воздухе. И никаких посещений родителями. Современные условия требуют усиленных мер безопасности.

Все подробности в репортаже Оксаны Семашко.

«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году

Оксана Семашко, корреспондент:
Свежий воздух, сбалансированное питание и новые друзья. Беззаботному отдыху в оздоровительных лагерях мы, взрослые, нашим детям можем только позавидовать. Ведь выбор безгранично большой.

«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году

Браслеты нам нужны для того, чтобы все знали, что мы являемся участниками первой смены.

Больше чем за 30 лет в детском лагере «Борок» оздоровилось не одно поколение минчан. Как правило, отсюда увозят не только приятные впечатления, но и сувениры.

«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году

Намастэ!

Это вовсе не индийский курорт, а база отдыха под Воложином. Именно так сегодня здесь приветствуют друг друга, чтобы избежать контакта рук. Меры безопасности на этот раз в лагерях максимально строгие. Потерпеть с объятиями 18 дней просят и родителей. Для персонала работает безвыездной режим.

«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году

Александр Янковец, начальник оздоровительного комплекса «Борок»:
Посещения у нас запрещены на всю смену. Мы разрешили родителям передавать передачи. Передачи они будут привозить к нам и оставлять.

«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году

«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году

Сбалансированное питание, просторные спортивные площадки и мероприятия по интересам говорят о том, что скучно не будет ни одному ребенку. Вожатые уверяют: времени на телефоны у подрастающего поколения точно не останется.

«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году

Татьяна Куницкая, воспитатель лагеря «Борок»:
Постараемся активно провести это время. Уже планируем, что наполним его песнями, танцами, играми, театром.

«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году

«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году

Артем Голобурда, воспитатель лагеря «Борок»:
На дискотеки дети очень любят ходить. А в корпусе можно только поиграть в настольные игры, пообщаться. Но лучше все-таки свежий воздух.

В 2020 году в «Борке» открылся веревочный городок. О пользе физических упражнений и свежем воздухе говорят и врачи.

«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году

«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году

Елена Левша, врач лагеря «Борок»:
Здесь очень важно, что дети будут общаться друг с другом, свежий воздух, хорошее питание.

«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году

Ольга Телегина, медсестра лагеря «Борок»:
У нас в лагере всегда каждое утро у детей физически активное. Это укрепление организма, физической силы, укрепление здоровья.

«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году

Вера отдает предпочтение одному и тому же лагерю уже пять лет. Ей здесь нравится заниматься любимым делом. А знакомство с новыми ребятами помогает бороться с застенчивостью.

«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году

Вера Волохович:
Я стала более открытой. Мне стало гораздо легче общаться с людьми. И я нашла некоторые свои таланты, допустим, в игре на сцене.

«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году

«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году

Занятие по душе здесь найдут и тихони, и гиперактивные дети. Ведь заряд позитива и свежей энергии нужен всем. И в будущем учебном году это пойдет только на пользу.

Люди в материале: Оксана Семашко, Александр Янковец, Татьяна Куницкая, Артем Голобурда, Елена Левша, Ольга Телегина, Вера Волохович

 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Забота о самом главном – о наших детях! Летние оздоровительные лагеря с 15 июня в распоряжении маленьких белорусов, сообщили в программе Новости...
 
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