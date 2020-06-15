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«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Забота о самом главном – о наших детях! Летние оздоровительные лагеря с 15 июня в распоряжении маленьких белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стационарно в нынешнем сезоне отдохнут около 100 тысяч ребят.
Здесь укрепили инфраструктуру. Появились и новые развлекательные площадки. Для укрепления растущего организма будет больше игр на свежем воздухе. И никаких посещений родителями. Современные условия требуют усиленных мер безопасности.
Оксана Семашко, корреспондент:
Браслеты нам нужны для того, чтобы все знали, что мы являемся участниками первой смены.
Больше чем за 30 лет в детском лагере «Борок» оздоровилось не одно поколение минчан. Как правило, отсюда увозят не только приятные впечатления, но и сувениры.
Намастэ!
Это вовсе не индийский курорт, а база отдыха под Воложином. Именно так сегодня здесь приветствуют друг друга, чтобы избежать контакта рук. Меры безопасности на этот раз в лагерях максимально строгие. Потерпеть с объятиями 18 дней просят и родителей. Для персонала работает безвыездной режим.
Александр Янковец, начальник оздоровительного комплекса «Борок»:
Сбалансированное питание, просторные спортивные площадки и мероприятия по интересам говорят о том, что скучно не будет ни одному ребенку. Вожатые уверяют: времени на телефоны у подрастающего поколения точно не останется.
Татьяна Куницкая, воспитатель лагеря «Борок»:
Артем Голобурда, воспитатель лагеря «Борок»:
В 2020 году в «Борке» открылся веревочный городок. О пользе физических упражнений и свежем воздухе говорят и врачи.
Елена Левша, врач лагеря «Борок»:
Ольга Телегина, медсестра лагеря «Борок»:
Вера отдает предпочтение одному и тому же лагерю уже пять лет. Ей здесь нравится заниматься любимым делом. А знакомство с новыми ребятами помогает бороться с застенчивостью.
Вера Волохович:
Занятие по душе здесь найдут и тихони, и гиперактивные дети. Ведь заряд позитива и свежей энергии нужен всем. И в будущем учебном году это пойдет только на пользу.
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Новости Беларуси. Забота о самом главном – о наших детях! Летние оздоровительные лагеря с 15 июня в распоряжении маленьких белорусов, сообщили в программе Новости...
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