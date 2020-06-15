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В Беларуси за бумажный спам в почтовых ящика будут наказывать. Как бороться с навязчивой рекламой? (видео)
16.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Выгодная акция в супермаркете, установка окон и дверей, услуги сантехника. Едва заглянешь в почтовый ящик, а оттуда так и норовит вывалиться кипа полезных, а чаще и не очень, объявлений. Сталкивались с таким? Теперь со спамом решили бороться на законодательном уровне, сообщает
ОНТ
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В Беларуси за бумажный спам в почтовых ящика будут наказывать. Как бороться с навязчивой рекламой? (видео)
Выгодная акция в супермаркете, установка окон и дверей, услуги сантехника. Едва заглянешь в почтовый ящик, а оттуда так и норовит вывалиться кипа полезных, а чаще и...
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