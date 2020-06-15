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Бабарико собрал толпу людей в Бобруйске

15.06.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Потенциальный кандидат в президенты в понедельник посетил пикет в этом городе, на котором собирались подписи за его выдвижение.



Трансляции с места событий ведет Радио Свобода.

Бабарико высказался о ситуации в стране и о перспективах, ответил на вопросы присутствующих.

После обысков и задержаний в "Белгазпромбанке", которым Бабарико руководил 20 лет, политик записал обращения к избирателям на случай своего задержания. По этому делу задержаны 15 человек, их обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов. Руководитель Комитета госконтроля заявил, что есть доказательства причастности к нему и Виктора Бабарико.
 
 
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Потенциальный кандидат в президенты в понедельник посетил пикет в этом городе, на котором собирались подписи за его выдвижение.
 
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