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Xiaomi выпустит еще один флагман с уникальной особенностью

15.06.2020 19:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайская Xiaomi готовит к выходу еще один топовый смартфон — Mi10 Pro+. Об этом сообщает Gizchina.


Изображение использовано в качестве иллюстрации

По пока неподтвержденной информации, аппарат получит камеру на 100 Мп, а также поддержку 12-кратного оптического зума. Дисплей при этом будет работать на частоте в 120 Гц, аппаратная платформа — Qualcomm Snapdragon 865 (возможно, 865+). А еще в активе окажется 65-ваттная быстрая проводная зарядка.

Китайские источники утверждают, что устройство будет продвигаться под лозунгом «Смотри за пределы мира». Впрочем, многих конкретных деталей об аппарате мы пока не знаем, включая дату его анонса и даже примерную цену. Но небольшой она явно не будет, даже обычный Mi 10 в Беларуси стоит около 915 долларов.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Xiaomi:

 
 
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