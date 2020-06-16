|
Хорошие дороги: как вовремя устранять недостатки? Смотрите в проекте «По справедливости»
Источник материала: ОНТ
Хорошие дороги всегда были гордостью страны. По крайней мере, в Беларуси к этому стремятся.
Понятно, что без ям и ухабов никуда. Главное, вовремя недостатки устранить. Дорожная тема – завтра, 16 июня, в специальном проекте «По справедливости».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хорошие дороги всегда были гордостью страны. По крайней мере, в Беларуси к этому стремятся. Понятно, что без ям и ухабов никуда. Главное, вовремя недостатки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)