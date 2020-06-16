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Хорошие дороги: как вовремя устранять недостатки? Смотрите в проекте «По справедливости»

16.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хорошие дороги: как вовремя устранять недостатки? Смотрите в проекте «По справедливости»

Хорошие дороги всегда были гордостью страны. По крайней мере, в Беларуси к этому стремятся. 


Понятно, что без ям и ухабов никуда. Главное, вовремя недостатки устранить. Дорожная тема – завтра, 16 июня, в специальном проекте «По справедливости».

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Хорошие дороги всегда были гордостью страны. По крайней мере, в Беларуси к этому стремятся.  Понятно, что без ям и ухабов никуда. Главное, вовремя недостатки...
 
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