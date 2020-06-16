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О размере ежегодной арендной платы за земельные участки

16.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ № 857 от 25 мая 2020 г.  г. Несвиж

На основании абзаца третьего подпункта 3.2 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 12 мая 2020 г. № 160 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности» Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Увеличить в два раза размер ежегодной арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности и расположенные на территории Несвижского района, предоставленные в аренду юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, не являющимся индивидуальными предпринимателями.
  2. Признать утратившими силу:

решение Несвижского районного исполнительного комитета от 25 ноября 2013 г.          № 1837 «О размере ежегодной арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности»;

решение Несвижского районного исполнительного комитета от 28 ноября 2016 г.          № 1814 «О внесении дополнения в решение Несвижского районного исполнительного комитета от 25 ноября 2013 г. № 1837».

  1. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Нясвiжскiя навiны».
  2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 г.

Председатель

А.З. Ломский.

Управляющий делами

О.М. Мышалова.

 


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НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РЕШЕНИЕ № 857 от 25 мая 2020 г.  г. Несвиж На основании абзаца третьего подпункта 3.2
 
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