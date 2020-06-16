Источник материала: Нясвижскiя навiны

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НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ № 857 от 25 мая 2020 г. г. Несвиж

На основании абзаца третьего подпункта 3.2 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 12 мая 2020 г. № 160 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности» Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Увеличить в два раза размер ежегодной арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности и расположенные на территории Несвижского района, предоставленные в аренду юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, не являющимся индивидуальными предпринимателями. Признать утратившими силу:

решение Несвижского районного исполнительного комитета от 25 ноября 2013 г. № 1837 «О размере ежегодной арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности»;

решение Несвижского районного исполнительного комитета от 28 ноября 2016 г. № 1814 «О внесении дополнения в решение Несвижского районного исполнительного комитета от 25 ноября 2013 г. № 1837».

Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Нясвiжскiя навiны». Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 г.

Председатель

А.З. Ломский.

Управляющий делами

О.М. Мышалова.