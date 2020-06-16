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В Минске, Новополоцке и Витебске судили участников пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов

16.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 июня в Минске, Новополоцке и Витебске продолжились суды над участниками пикетов по сбору подписей за претендентов в кандидаты в президенты, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В суде Фрунзенского района Минска рассматривали административное дело блогера Николая Масловского. Его обвиняли в участии в несанкционированном массовом мероприятии 31 мая, во время сбора подписей возле Комаровского рынка. По словам блогера, он не считал, что в тот день участвовал в акции. Мужчина настаивал, что постоянно передвигался и вел стрим, а мероприятие было полностью законным.

Свидетелем выступил командир группы ОМОН Виталий Шиш. Результат суда — 15 суток ареста.

В суде Советского района рассмотрели дело блогера Владимира Цыгановича (MozgON) из-за участия в пикете возле Комаровки 31 мая. Мужчина уже отбывает арест, поэтому суд проходил через Skype. Цыгановича удалили до начала заседания, так как он требовал от судьи Веры Головковой, чтобы та представила доказательства, что является судьей. Свидетелем по делу выступил омоновец Сергей Симонов. По словам свидетеля, Цыганович якобы «выкрикивал лозунги, проявлял неуважение к властям», а также кричал «Жыве Беларусь!» и «Свободу Тихановскому!». Решение суда — еще 15 суток ареста.

Блогеру Эдуарду Пальчису назначили 15 суток ареста за участие в пикете возле Комаровского рынка.

Николая Статкевича осудили на 15 суток за призыв в телеграм-канале прийти на массовую подачу заявлений в ЦИК на регистрацию инициативных групп. 15 суток получил и Максим Винярский.

Жена политика Павла Северинца Ольга сообщила, что во время отбывания наказания в 15 суток ему присудили еще 30 суток ареста (два суда с результатом по 15 суток).

В Новополоцке Елену Редькову оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей). Ее судили по протоколу по ст. 23.34 КоАП за участие в пикете 28 мая.

Суд Железнодорожного района Витебска признал 61-летнего активиста Николая Качурца виновным в нарушении законодательства о массовых мероприятиях (ч. 3 ст. 23.34) и наказал его административным арестом на 10 суток. Во время заседания судья Елена Цыганковаона сообщила, что на Качурца составлен еще один административный протокол по статье 23.34 — за пикет, который прошел 7 июня. В результате два административных дела были объединены.

Николай Качурец был задержан в субботу 13 июня возле своего дома. В отношении него был составлен административный протокол за участие в пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую, который прошел 31 мая возле пирамиды «Марко-Сити». Двое суток до суда активист провел в изоляторе временного содержания. Судебное заседание проходило в режиме скайп-конференции.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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15 июня в Минске, Новополоцке и Витебске продолжились суды над участниками пикетов по сбору подписей за претендентов в кандидаты в президенты.
 
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