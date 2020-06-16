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Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков проведет выездной прием и прямую телефонную линию в Слуцком райисполкоме
Источник материала: ОНТ
Начисление пенсий и зарплат, благоустройство населённых пунктов, качество услуг ЖКХ. В вопросах, которые волнуют людей, готовы помочь разобраться представители власти.
С этой целью руководство Администрации Президента продолжает проводить выездные приёмы и прямые телефонные линии. Сегодня первая встреча на этой неделе – в Слуцком райисполкоме. Её проведёт первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. А завтра в Березовском райисполкоме по телефону и в личной встрече на вопросы ответит начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц – Григорий Шлык. Ещё два приёма пройдут 18 июня, в четверг. В Островецком райисполкоме его проведёт заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. А в Миорском райисполкоме обращения жителей выслушает начальник главного управления кадровой политики – Юрий Кривошеев. Помочь в решении проблем на местах – требование Главы государства для чиновников всех уровней.
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Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков проведет выездной прием и прямую телефонную линию в Слуцком райисполкоме
Начисление пенсий и зарплат, благоустройство населённых пунктов, качество услуг ЖКХ. В вопросах, которые волнуют людей, готовы помочь разобраться представители...
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