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Речной транспорт начнет ходить по Неману из Беларуси в Литву

16.06.2020 08:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Речной транспорт начнет ходить по Неману из Беларуси в Литву

Из Беларуси в Литву – по Неману. По такому маршруту в ближайшие пять лет начнёт ходить речной транспорт.

Страна-соседка задалась целью возобновить судоходство. Раньше, в межвоенный период, здесь ходили корабли, но навигация была развита плохо. Чтобы запустить судна, нужно очистить русло Немана вверх от Каунасской ГЭС до границы с Беларусью. К работам намерены приступить уже весной следующего года. Литва выделила на проект больше 2,5 млн евро. 

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Из Беларуси в Литву – по Неману. По такому маршруту в ближайшие пять лет начнёт ходить речной транспорт. Страна-соседка задалась целью возобновить судоходство....
 
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