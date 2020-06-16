Речной транспорт начнет ходить по Неману из Беларуси в Литву

Источник материала: ОНТ

Из Беларуси в Литву – по Неману. По такому маршруту в ближайшие пять лет начнёт ходить речной транспорт.

Страна-соседка задалась целью возобновить судоходство. Раньше, в межвоенный период, здесь ходили корабли, но навигация была развита плохо. Чтобы запустить судна, нужно очистить русло Немана вверх от Каунасской ГЭС до границы с Беларусью. К работам намерены приступить уже весной следующего года. Литва выделила на проект больше 2,5 млн евро.

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