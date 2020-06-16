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Центризбирком отказался от программы проверки подписных листов, предложенной штабом Бабарико

16.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Штаб претендента на президентский пост заметил, что в избиркомах подписные листы принимают, записывая в журнал их количество. При этом журнал может быть сделан из обычной тетради с непрошитыми и непронумерованными листами.

Центризбирком отказался от программы проверки подписных листов, предложенной штабом Бабарико
фото: polymia.by
Команда Бабарико решила убедиться, что комиссия будет проверять именно те листы, которые сдал координатор, и порядок отбора писем будет такой, как указано в протоколе комиссии. Поэтому они подготовили программу, которая готовит сопроводительные листы, где прописано, какие фамилии содержатся в подписных листах и каков порядок размещения подписных листов.

Однако ЦИК отвергла предложение: "Так называемые "сопроводительные письма", которые готовятся командой для сдачи вместе с подписными листами и содержат фамилии избирателей из этих листов и нумерацию подписных листов, не имеют ни правового, ни фактического значения".

В заявлении Центризбиркома подчеркивается, что процедура приема подписных листов предусмотрена в пособии для территориальных комиссий, утвержденном Постановлением ЦИК от 20 апреля 2020 года №7.


Прием и пересчёт сданных подписных листов происходит в присутствии координатора инициативной группы, сдающего эти листы. Дата приема подписных листов и их количество заверяются личными подписями как члена территориального избиркома, принявшего подписные листы, так и координатора. Они расписываются в журнале регистрации входящих документов комиссии.

Координатор инициативной группы имеет право сфотографировать страницу журнала с указанными сведениями.

"Вышеуказанная процедура в отличие от предлагаемой командой Бабарико В.Д. гарантирует полную сохранность сданных в комиссии подписных листов", — уверяют в ЦИК.

Центризбирком рекомендует команде Бабарико не переписывать в сопроводительные листы фамилии избирателей, а делать копии сданных подписных листов. Сами сопроводительные письма избиркомы будут оставлять без внимания.
 
 
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Штаб претендента на президентский пост заметил, что в избиркомах подписные листы принимают, записывая в журнал их количество. При этом журнал может быть сделан из...
 
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