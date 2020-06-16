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Аллергия - не причина лишнего веса. О мифах вокруг похудения и аллергии рассказывает диетолог

16.06.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Это не кость широкая, а переносимость лактозы отсутствует. Как аллергия влияет на вес и правда ли, что от лишних килограммов можно избавиться при помощи антигистаминных таблеток? На вопросы LADY отвечает диетолог-эндокринолог Ольга Авчинникова.

Фото: из личного архива

Про эксперта:

— член EASD, SCOPE
— врач диетолог-эндокринолог
— персональный тренер

— Какие продукты чаще всего содержат аллергены?

— Продукты, богатые белком, как растительного, так и животного происхождения, в большей степени, чем другие способны вызывать аллергическую реакцию.

Одним из самых часто встречающихся аллергенов является коровье молоко. Также часто встречается аллергия на куриные яйца. Аллергия к куриному яйцу часто сочетается с аллергией к куриному мясу. Также часто встречается аллергия на рыбу и ракообразных.

Интересно, что мясо (например говядина) несмотря на большое содержание белка редко вызывает аллергию.

Из фруктов и ягод чаще вызывают аллергическую реакцию цитрусовые, клубника и земляника.

Также достаточно часто причиной аллергической реакции могут быть орехи, соя, пшеница и шоколад.


Фото: pixabay.com

Иногда аллергия может развиваться на некоторые пищевые добавки (например тартразин).

— Если у человека выявлена аллергия, например на коровье молоко, значит ли это, что только его нужно исключить из рациона?

— Может быть несколько вариантов.

1. Имеется аллергия на белки коровьего молока.

Молоко содержит около 20 белков. Не все из этих белков входят в состав продуктов, произведенных из молока. По этой причине часть людей с аллергией на молоко могут потреблять сыр. При аллергии на видоспецифические белки коровьего молока можно заменить его козьим.

2. Имеется непереносимость молочного сахара (лактозы).

В этом случае в организме человека не хватает фермента лактазы, который расщепляет молочный сахар - лактозу. В ответ на употребление молока в этом случае будут наблюдаться боли в животе, повышенное газообразование, диарея. Следует иметь в виду, что кисломолочные продукты (кефир, творог), как правило, переносятся лучше. Твердые сыры не содержат лактозы и поэтому переносятся хорошо. Кроме того, есть такая опция, как безлактозное молоко.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Какие продукты самые «безопасные»?

— В случае аллергии все, конечно, очень индивидуально. Если очень в общем, то с большей вероятностью при обострении проявлений аллергии подойдут следующие продукты.

  1. Каши: гречка, овсянка, рис, перловка.
  2. Мясо: говядина, индейка, нежирная свинина, кролик, баранина.
  3. Перепелиные яйца.
  4. Капуста, огурец, кабачки, петрушка, укроп, салат.
  5. Рыба в отварном виде: окунь, треска, хек, сайда.
  6. Хлеб бездрожжевой.
  7. Картофель.
  8. Зеленые яблоки, бананы, авокадо, белая смородина, черника, отвар шиповника, отвар из сухофруктов (яблоки зеленых сортов).

9. Кефир, творог.

— Правда ли, что лишний вес может возникнуть из-за отеков, вызванных аллергией?

— Нет, это неправда. Аллергия не может являться причиной избыточного веса и ожирения.

Очень часто можно услышать ошибочное мнение о том, что человек не может снизить вес именно из-за непереносимости какого-либо продукта. Желание найти легкое решение может обернуться тратой денег на ненужные анализы (например, определение специфических иммуноглобулинов класса G к различным продуктам), и, что еще хуже, это может впоследствии привести к необоснованному исключению из рациона продуктов, которые на самом деле вы хорошо переносите.


Фото: unsplash.com

— Каковы причины возникновения аллергии?

— Основная причина — это генетическая предрасположенность. Как правило, кто-либо из родственников также имеет аллергическое заболевание. Кроме того, важную роль играет питание мамы во время беременности и периода грудного вскармливания, ранний перевод ребенка на искусственное вскармливание, повышенная проницаемость слизистой оболочки кишечника вследствие воспалительных заболеваний, глистов.

— На какие органы и системы может повлиять аллергия?

— Чаще всего симптомы развиваются через 5 минут — 4 часа после приема пищи, содержащей аллерген. Однако иногда симптомы могут проявляться и через несколько дней.

Чаще всего аллергия к пищевым продуктам проявляется симптомами поражения пищеварительной системы, однако также могут наблюдаться поражения кожи, нервной и дыхательной систем.

— Как это может проявляться?

— Зуд, покалывание и отек губ, языка, ощущение «комка в горле».

Может присоединяться понос и рвота, покраснение и отек кожных покровов.

Самым тяжелым проявлением аллергии является анафилактический шок (анафилактический шок — выраженное нарушение кровообращения с резким снижением артериального давления и снижением доставки кислорода к тканям организма).

Расскажу подробнее о желудочно-кишечных проявлениях пищевой аллергии:

  • хейлит (воспаление красной каймы губ),
  • стоматит,
  • гастрит (который может проявляться болью, тяжестью, отрыжкой, изжогой).

Со стороны нервной системы могут наблюдаться следующие симптомы: общая слабость, головные боли, раздражительность, бессонница.


Фото: unsplash.com

— Существует специальная — элиминационная — диета для аллергиков. Расскажите о ней поподробнее.

— Элиминация означает исключение. Из рациона следует исключить не только продукт, который вызывает аллергическую реакцию, но и другие продукты, в состав которых он входит. Например, при аллергии на яйца, из рациона нужно исключить не только яйца, а также майонез, кондитерские изделия, в состав которых они входят.

Кроме того, следует снизить потребление соли, сахара, пряностей и алкоголя.

— Как препараты для лечения аллергических заболеваний влияют на вес?

— Чаще всего для лечения аллергических заболеваний используются антигистаминные препараты. Прямого влияния на вес они не оказывают. Однако у некоторых людей могут вызывать повышение аппетита и массы тела. Стоит отметить, что такая реакция встречается редко.

В некоторых случаях могут использоваться препараты из группы глюкокортикостероидов. Данные препараты вызывают увеличение веса.

 
 
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Это не кость широкая, а переносимость лактозы отсутствует. Как аллергия влияет на вес и правда ли, что от лишних килограммов можно избавиться при помощи...
 
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