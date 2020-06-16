Американским компаниям разрешили сотрудничать с Huawei по определенным вопросам 5G

Источник материала: Tut.by

Американские компании могут сотрудничать с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei по определенным областям в рамках работы над стандартом мобильной связи пятого поколения 5G. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минторга США по итогам принятия соответствующего решения, пишет ТАСС.





При этом американские фирмы могут даже раскрывать Huawei свои технологии, с которыми можно было делиться с ней до того, как китайская корпорация в мае 2019 года попала в черный список Минторга.

«Данное решение направлено на обеспечение того, чтобы включение Huawei в черный список в мае 2019 года не помешало американским компаниям участвовать в важных направлениях деятельности по разработке стандарта [мобильной связи]», — отметили в ведомстве. Это связано с тем, что Huawei имеет «широкое участие в организациях по разработке стандарта» мобильной связи, пояснили в министерстве.

По словам американского министра торговли Уилбура Росса, решение властей обеспечит «способность американской индустрии вносить более значительный вклад в деятельность по разработке стандартов в телекоммуникационном секторе». Ранее об этом решении сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за «угрозы национальной безопасности». В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.

20 мая 2019 года Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию на 90 дней, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Впоследствии власти США несколько раз продлевали действие лицензии.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei.

Ниже — цены смартфонов Huawei: