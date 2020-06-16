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В Новополоцке спасатели выезжали тушить грузовик МАЗ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 июня около половины шестого вечера в Новополоцке на улице Промышленной загорелся грузовик.
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Огнём повреждена кабина грузовика. По факту загорания ведётся проверка, выясняется причина пожара. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
На прошлой неделе в Докшицком районе горели хозпостройки.
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Новости Беларуси. 15 июня около половины шестого вечера в Новополоцке на улице Промышленной загорелся грузовик. По сведениям Витебского ОУМЧС, инцидент произошёл...
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