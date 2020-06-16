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В Новополоцке спасатели выезжали тушить грузовик МАЗ

16.06.2020 09:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 июня около половины шестого вечера в Новополоцке на улице Промышленной загорелся грузовик.

По сведениям Витебского ОУМЧС, инцидент произошёл на стоянке ОАО «Специализированное ремонтно-строительное управление №3». Прибывшие спасатели потушили автомобиль МАЗ, пострадавших нет.

В Новополоцке спасатели выезжали тушить грузовик МАЗ
Фото: Витебское ОУМЧС 

Огнём повреждена кабина грузовика. По факту загорания ведётся проверка, выясняется причина пожара. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В Новополоцке спасатели выезжали тушить грузовик МАЗ
Фото: Витебское ОУМЧС 

На прошлой неделе в Докшицком районе горели хозпостройки.

В одно из зданий попала молния – подробности здесь.

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Новости Беларуси. 15 июня около половины шестого вечера в Новополоцке на улице Промышленной загорелся грузовик. По сведениям Витебского ОУМЧС, инцидент произошёл...
 
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