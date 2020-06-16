Малышева рассказала, как избежать прыщей во время ношения маски

Источник материала: ОНТ

О том, каким образом ношение маски может спровоцировать развитие подкожных воспалений, рассказала доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева на своём YouTube-канале. Об этом сообщает РИА Новости.





Как отметила эксперт, после ношения маски многие начали жаловаться на появление акне или прыщей. К слову, в обиходе их ещё называют «маскне».





Для того, чтобы не допустить появления высыпаний, Малышева дала один простой совет.

Специалист также напомнила, что прыщи могут возникать не только от ношения маски. Причиной тому могут быть гормональные сбои, сильная выработка кожного сала и многие другие факторы. В этих случаях необходимо обращаться к врачу за назначением профессионального лечения. фото: Елена Малышева (Фото: Евгений Степанов / Интерпресс / ТАСС

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