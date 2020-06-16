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В Жодино мужчина торговал марихуаной недалеко от своего дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Жодино задержан наркодилер. Им оказался 35-летний местный житель, который наладил сбыт марихуаны среди знакомых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запрещённым зельем он торговал недалеко от своего дома. С покупателями встречался на улице.
Перед задержанием мужчина успел спрятать товар во дворе. Вес наркотика составил более 250 граммов. Во время обыска оперативники нашли в подвале специально оборудованное место для выращивания марихуаны. Там были установлены лампы, система вентиляции.
Андрей Саладовников, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
Действиям задержанного дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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Новости Беларуси. В Жодино задержан наркодилер. Им оказался 35-летний местный житель, который наладил сбыт марихуаны среди знакомых, сообщили в программе Новости...
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