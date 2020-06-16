Два часа бесплатно: в ТЦ «Столица» изменились правила оплаты за парковку

Теперь за нахождение авто в течение первых двух часов на паркинге торгового центра «Столица» плату брать не будут.

При этом, третий час парковки обойдется в 3 рубля, а четвертый и последующие – 0,5 рубля, сообщил телеграм-канал «Работаем с Пушкиным».