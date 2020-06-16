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Два часа бесплатно: в ТЦ «Столица» изменились правила оплаты за парковку

16.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И это, безусловно, отличная новость для автомобилистов.

Теперь за нахождение авто в течение первых двух часов на паркинге торгового центра «Столица» плату брать не будут.
 
При этом, третий час парковки обойдется в 3 рубля,  а четвертый и последующие – 0,5 рубля, сообщил телеграм-канал «Работаем с Пушкиным».
 
Теги: Новости
 
 
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И это, безусловно, отличная новость для автомобилистов.
 
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