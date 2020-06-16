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Два часа бесплатно: в ТЦ «Столица» изменились правила оплаты за парковку
Источник материала: Партизан
И это, безусловно, отличная новость для автомобилистов.
Теперь за нахождение авто в течение первых двух часов на паркинге торгового центра «Столица» плату брать не будут.
При этом, третий час парковки обойдется в 3 рубля, а четвертый и последующие – 0,5 рубля, сообщил телеграм-канал «Работаем с Пушкиным».
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И это, безусловно, отличная новость для автомобилистов.
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