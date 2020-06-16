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Газпром вернет Польше полтора миллиарда долларов переплаты за газ

16.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский «Газпром» вернет польской PGNiG полтора миллиарда долларов переплаты за газ в соответствии с решением Стокгольмского арбитражного суда. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление польской стороны.



Как сообщили в PGNiG, компания заключила с ООО «Газпром экспорт» дополнительное соглашение к договору от 1996 года на поставки сырья по газопроводу «Ямал-Европа». Российская сторона согласовала срок возврата переплаты до 1 июля 2020 года. В будущем цена на газ может быть пересмотрена на основании запроса покупателя, пояснили в PGNiG.

Польша инициировала разбирательство с Россией по пересмотру цены на газ в 2015 году. Согласно договору от 1996 года, «Газпром» поставляет PGNiG около 10 миллиардов кубометров газа в год. Минимальное годовое контрактное количество — 8,7 миллиарда кубометров. Соглашение рассчитано до 2022 года.

В марте 2020 года Стокгольмский арбитраж встал на сторону Варшавы и предписал с ноября 2014 года ретроактивно скорректировать формулу расчета цены на поставки газа Польше. Российская сторона обжаловала окончательное решение арбитражного трибунала в суде округа Свеа. Однако Польша указала, что апелляция все равно не сможет изменить вердикт суда.
 
 
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Российский «Газпром» вернет польской PGNiG полтора миллиарда долларов переплаты за газ в соответствии с решением Стокгольмского арбитражного суда. Об этом пишет...
 
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