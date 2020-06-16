11 июня в «Великом камне» состоялась церемония открытия почтового отделения. Пользоваться почтой смогут как резиденты китайско-белорусского индустриального парка, так и жители новостроек. Подробнее читайте в свежем выпуске «КС».
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В «Великом камне» открылось почтовое отделение
16.06.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
11 июня в «Великом камне» состоялась церемония открытия почтового отделения. Пользоваться почтой смогут как резиденты китайско-белорусского индустриального парка, так и жители новостроек. Подробнее читайте в свежем выпуске «КС».
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11 июня в «Великом камне» состоялась церемония открытия почтового отделения. Пользоваться почтой смогут как резиденты китайско-белорусского индустриального...
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