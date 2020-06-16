В Барановичском районе пострадал пешеход с велосипедом

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 15 июня в 14:18 часов. По предварительной информации: 44-летний житель города Пинска, управляя автомобилем марки «Форд Мондео», двигался по 24-ому километру автодороги Р-99 «Барановичи-Волковыск-Пограничный-Гродно».





первое фото - иллюстрация!

В деревне Берёзовка водитель совершил наезд на 50-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, ведя велосипед в руках. В результате происшествия пешеход с травмами доставлен в больницу.





Проводится проверка.

Госавтоинспекция области напоминает участникам дорожного движения, что пешеходные переходы являются аварийно-опасными участками дорог. Велосипедистам следует помнить, что на пешеходных переходах они являются пешеходами, а, следовательно, должны спешиваться. И как каждый пешеход обязаны убеждаться в безопасности перехода. Необходимо встретиться взглядом с водителем, чтобы быть уверенным, что он вас заметил и пропускает.





В свою очередь водители должны быть крайне внимательными и осторожными при подъезде к пешеходным переходам. Водитель обязан двигаться с такой скоростью, чтобы в случае появления пешеходов была возможность остановиться и пропустить их. Заранее прогнозируйте дорожную обстановку и будьте внимательны и осторожны на дороге!