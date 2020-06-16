ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Барановичском районе пострадал пешеход с велосипедом

16.06.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 15 июня в 14:18 часов. По предварительной информации: 44-летний житель города Пинска, управляя автомобилем марки «Форд Мондео», двигался по 24-ому километру автодороги Р-99 «Барановичи-Волковыск-Пограничный-Гродно».

В Барановичском районе пострадал пешеход с велосипедом

первое фото - иллюстрация!

В деревне Берёзовка водитель совершил наезд на 50-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, ведя велосипед в руках. В результате происшествия пешеход с травмами доставлен в больницу.

В Барановичском районе пострадал пешеход с велосипедом

Проводится проверка.

Госавтоинспекция области напоминает участникам дорожного движения, что пешеходные переходы являются аварийно-опасными участками дорог. Велосипедистам следует помнить, что на пешеходных переходах они являются пешеходами, а, следовательно, должны спешиваться. И как каждый пешеход обязаны убеждаться в безопасности перехода. Необходимо встретиться взглядом с водителем, чтобы быть уверенным, что он вас заметил и пропускает.

В Барановичском районе пострадал пешеход с велосипедом

В свою очередь водители должны быть крайне внимательными и осторожными при подъезде к пешеходным переходам. Водитель обязан двигаться с такой скоростью, чтобы в случае появления пешеходов была возможность остановиться и пропустить их. Заранее прогнозируйте дорожную обстановку и будьте внимательны и осторожны на дороге!

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Дорожная авария произошла 15 июня в 14:18 часов. По предварительной информации: 44-летний житель города Пинска, управляя автомобилем марки «Форд Мондео», двигался по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Женщина питается раз в день, чтобы прокормить своих собак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика