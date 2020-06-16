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Президент эмоционально высказывается об оппонентах по кампании. Они имеют право обратиться в суд
Источник материала: Tut.by
За время избирательной кампании Александр Лукашенко не раз позволил себе довольно эмоциональные высказывания в адрес оппонентов и членов их инициативных групп (
За некорректные высказывания в свой адрес любой человек может подать в суд. TUT.BY узнал у претендентов, планируют ли они это делать.
В Гражданском кодексе есть статья 153 «Защита чести, достоинства и деловой репутации», первые две части гласят:
Виктор Бабарико уже обращался в ЦИК с
Пресс-секретарь инициативной группы Светланы Тихановской, руководителя которой президент
— Не обращались и вряд ли будем, у нас много дел и чисто физически нет времени на это. Но если так посмотреть, то что, народ разве к такому обращению не привык? Это постоянно происходит, это давно передалось вниз по вертикали, закрепилось на средних уровнях в стиле общения руководства предприятий с работниками, мы видим, откуда это пошло, — сказал Александр Кабанов.
Валерию Цепкало президент ставил в упрек финансирование кампании, якобы сокрытие причины увольнения из ПВТ, а также вспомнил слова экс-главы ПВТ о том, чем Лукашенко понравился его бабушке. Валерий Цепкало на вопрос об иске сказал, что сейчас его команда прилагает все усилия, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата. И его позиция в том, чтобы не реагировать на подобные высказывания.
— Мы отдаем себе отчет в том, что власть пытается путем оскорблений как-то поднять свой авторитет, повысить рейтинг, но это приводит к обратному эффекту. Эта бесцеремонность, отсутствие такта к оппонентам, лишь вызывает отторжение у простых белорусов. Наша позиция — не реагировать на подобные высказывания! Наша цель — вернуть в белорусский политический процесс уважение к позиции каждого человека, восстановить культуру дискуссий и умение вести политический диалог! В ближайшее время белорусский народ сможет выбрать, какой стиль политического поведения ему импонирует: либо бесцеремонность, высокомерие и грубость по отношению к людям, либо уважение к каждому человеку в нашей стране, независимо от того, какое бы положение он не занимал, какого бы возраста или пола он не был, — сказал Валерий Цепкало.
Адвокат отмечает, что в данном случае успех дела в суде вряд ли возможен.
— Пофамильно президент никого не оскорблял и суд уже на основании этого может отказать в принятии иска. В КоАП и УК есть статьи «Клевета» и «Оскорбление». Дело по статье за «Клевету» возбуждается через обращение в правоохранительные органы, но обязательно по заявлению потерпевшего. Статья 189 КоАП «Оскорбление» — дело частного обвинения, т.е. идти можно сразу в суд. Учитывая, что высказывания были сделаны публично и через СМИ, то, скорее речь идет о ст. 188 «Клевета» Уголовного кодекса. Но в обоих случаях это должны делать только сами потерпевшие, — поясняет адвокат.
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В Гражданском кодексе есть статья 153 «Защита чести, достоинства и деловой репутации», по которой гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его...
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