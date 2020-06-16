Президент эмоционально высказывается об оппонентах по кампании. Они имеют право обратиться в суд

Источник материала: Tut.by

За время избирательной кампании Александр Лукашенко не раз позволил себе довольно эмоциональные высказывания в адрес оппонентов и членов их инициативных групп ( раз , два , три ). При этом президент не называл фамилий, но, судя по высказываниям, речь шла о Валерии Цепкало и Викторе Бабарико и главе инициативной группы Светланы Тихановской Сергее Тихановском.

За некорректные высказывания в свой адрес любой человек может подать в суд. TUT.BY узнал у претендентов, планируют ли они это делать.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Гражданском кодексе есть статья 153 «Защита чести, достоинства и деловой репутации», первые две части гласят:

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. 2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации.

Виктор Бабарико уже обращался в ЦИК с просьбой вынести Александру Лукашенко предупреждение за его слова о деньгах, якобы заработанных Бабарико «мошенническим образом», финансировании его кампании из-за рубежа. Экс-банкир также просил дать ему возможность выступить в тех же СМИ, которые распространили слова президента о нем. Но ЦИК заявил, что слова претендента в президенты Лукашенко — не агитация против оппонента, а пиар . Вопрос обращения в суд в штабе Виктора Бабарико не комментируют.

Пресс-секретарь инициативной группы Светланы Тихановской, руководителя которой президент назвал «шелудивым» , Александр Кабанов (Комментарий Кабанов давал до своего задержания , — Прим.TUT.BY) сказал, что в суд обращаться нет времени.

— Не обращались и вряд ли будем, у нас много дел и чисто физически нет времени на это. Но если так посмотреть, то что, народ разве к такому обращению не привык? Это постоянно происходит, это давно передалось вниз по вертикали, закрепилось на средних уровнях в стиле общения руководства предприятий с работниками, мы видим, откуда это пошло, — сказал Александр Кабанов.

Валерию Цепкало президент ставил в упрек финансирование кампании, якобы сокрытие причины увольнения из ПВТ, а также вспомнил слова экс-главы ПВТ о том, чем Лукашенко понравился его бабушке. Валерий Цепкало на вопрос об иске сказал, что сейчас его команда прилагает все усилия, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата. И его позиция в том, чтобы не реагировать на подобные высказывания.

— Мы отдаем себе отчет в том, что власть пытается путем оскорблений как-то поднять свой авторитет, повысить рейтинг, но это приводит к обратному эффекту. Эта бесцеремонность, отсутствие такта к оппонентам, лишь вызывает отторжение у простых белорусов. Наша позиция — не реагировать на подобные высказывания! Наша цель — вернуть в белорусский политический процесс уважение к позиции каждого человека, восстановить культуру дискуссий и умение вести политический диалог! В ближайшее время белорусский народ сможет выбрать, какой стиль политического поведения ему импонирует: либо бесцеремонность, высокомерие и грубость по отношению к людям, либо уважение к каждому человеку в нашей стране, независимо от того, какое бы положение он не занимал, какого бы возраста или пола он не был, — сказал Валерий Цепкало.

Адвокат отмечает, что в данном случае успех дела в суде вряд ли возможен.

— Пофамильно президент никого не оскорблял и суд уже на основании этого может отказать в принятии иска. В КоАП и УК есть статьи «Клевета» и «Оскорбление». Дело по статье за «Клевету» возбуждается через обращение в правоохранительные органы, но обязательно по заявлению потерпевшего. Статья 189 КоАП «Оскорбление» — дело частного обвинения, т.е. идти можно сразу в суд. Учитывая, что высказывания были сделаны публично и через СМИ, то, скорее речь идет о ст. 188 «Клевета» Уголовного кодекса. Но в обоих случаях это должны делать только сами потерпевшие, — поясняет адвокат.