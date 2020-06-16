Первые два часа - бесплатно. ТЦ «Столица» изменил тариф за оплату парковки

Источник материала: Tut.by

Торговый центр «Столица» на площади Независимости изменил тариф за оплату своего подземного паркинга. Теперь там можно парковаться бесплатно — но не дольше, чем на два часа, пишет The Village Беларусь .



Фото: Юлия Альгерчик

Как сообщил AUTO.TUT.BY представитель паркинга, новые тарифы вступили в силу 1 июня. Сейчас первые два часа на парковке — бесплатные, третий час стоит 3 рубля, а четвертый и последующие — 50 копеек.

Отапливаемый четырехуровневый подземный паркинг на 499 машино-мест находится на площади Независимости. Заезд в паркинг — со стороны улицы Советской. Время работы — круглосуточно, без выходных.



Фото: Юлия Альгерчик

Напомним, раньше за первый час нужно было заплатить 3,5 рубля, следующие обходились в 50 копеек.