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Россельхознадзор с 16 июня запретил трем белорусским компаниям транзит сыра через Россию

16.06.2020 11:26 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россельхознадзор с 16 запретил трем белорусским компаниям-посредникам транзит сыра, ввоз которого в Россию был времено запрещен, через Россию в Казахстан.

Как объяснила служба, оказалось, что эта продукция до Казахстана не доходила.

Предполагалось, что "Ресурс-2020", "Трейд Милк" и ГК "Рик-Киртека" провозили через Россию в Казахстан сыр с Полесского участка ОАО "Милкавита", Щучинского маслосырзавода, Рогачевского молочно-консервного комбината. В комитете ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана сообщили, что сыры в республику не поступали. В Россельхознадзоре сделали вывод, что под видом транзита эти сыры поставлялись в Россию, несмотря на временный запрет их экспорта.

О выявленных нарушениях Россельхознадзор сообщил ФСБ и МВД России, чтобы те нашли, куда поступает контрабанда, изъяли ее и нашли виновных.

 
 
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Россельхознадзор с 16 запретил трем белорусским компаниям-посредникам транзит сыра, ввоз которого в Россию был времено запрещен, через Россию в Казахстан.
 
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