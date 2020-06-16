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Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа
Источник материала: ОНТ
53-летняя актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram селфи без макияжа. В подписи к фотографии указано, что знаменитость не использовала фильтры и не обрабатывала снимок.
Подписчики Сальмы Хайек отметили в комментариях, что без косметики она выглядит очень молодо: «Красивая», «Такая сияющая», «Натуральная красота», «Ты не выглядишь на свой возраст».
Некоторые поклонники написали, что актрисе можно дать не больше 33 лет.
ФОТО: posta-magazine.ru
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53-летняя актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram селфи без макияжа. В подписи к фотографии указано, что знаменитость не использовала фильтры и не обрабатывала...
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