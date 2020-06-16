Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа

Источник материала: ОНТ

53-летняя актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram селфи без макияжа. В подписи к фотографии указано, что знаменитость не использовала фильтры и не обрабатывала снимок.

Подписчики Сальмы Хайек отметили в комментариях, что без косметики она выглядит очень молодо: «Красивая», «Такая сияющая», «Натуральная красота», «Ты не выглядишь на свой возраст».

Некоторые поклонники написали, что актрисе можно дать не больше 33 лет.

ФОТО: posta-magazine.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram