ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Анна Канопацкая — о своих 100 тысячах подписей: я не брутальный олень

16.06.2020 13:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Анна Канопацкая и региональные координаторы ее инициативной группы повезли сдавать первые 35 тысяч подписей за ее выдвижение. Об этом претендентка на президентский пост написала в Фейсбуке.




По словам экс-депутата, ее команда собрала более 110 тысяч подписей. Для регистрации кандидатом в президенты требуется минимум 100 тысяч подписей. 

"Пока видим, что будет немного больше 110 000, но этого и достаточно для прохождения в следующий этап. Мне хватает. Я — не брутальный олень, который потрясает россыпью из сотен тысяч подписей на ветвистых рогах, пытаясь запугать ими еще более матерого. Хотя жизнь подбрасывает неожиданные приятные сюрпризы", — написала Канопацкая.

Она заявила, что считает своими соратниками те политические силы, "для которых белорусская государственность жива всегда и не берется под сомнение, национальное самосознание — превыше всего, а европейская самоидентификация — базовый жизненный принцип".

Не удержалась Канопацкая и от очередной шпильки в адрес экс-руководителя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико:

"А также дадим отпор ползучей гибридной агрессии реакционных сил соседнего государства, которые под личиной "милого барина" пытаются навязать нам газпромовского ставленника и ради этого хитростью, обманом, деньгами и современными информационными технологиями затащили в свои грязные политические интриги некоторую часть креативной и мелкобуржуазной прослойки активного населения нашей страны. Угроза потерять нашу государственность и превратиться в деградирующий окраинный регион устаревшей империи — намного худший вариант, который нас мог бы ожидать. Но этого не будет!"

Экс-депутат заявляет, что победу на нынешних выборах "одержит европейскоориентированная женщина-белоруска, последовательная противница как действующей власти, так и ее заклятых кремлевских друзей".

Ранее в СМИ появлялись анонимные сведения из штаба Канопацкой, будто ее команда собрала только 10 тысяч подписей. Однако претендентка на президентское кресло отвергла эти заявления.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анна Канопацкая и региональные координаторы ее инициативной группы повезли сдавать первые 35 тысяч подписей за ее выдвижение. Об этом претендентка на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика