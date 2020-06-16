«Мой выбор очевиден»: кандидату прямо сказали, что пострадают дети, если не снимется с выборов

Источник материала: KYKY

Идущая на пост президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что начала получать угрозы. От нее требуют сняться с выборов. Светлана записала видеообращение:

Если вам неудобно смотреть ролик, то вот расшифровка того, что сказала Тихановская: «Я нахожусь в Гомеле, я приехала сюда, чтобы начать сдачу подписей, собранных в мою поддержку, и на пороге одной из администраций мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и в адрес моих детей с условием того, что я не должна продолжать эту поездку. Передо мной стоит выбор: дети или дальнейшая борьба, думаю, мой выбор будет очевиден. Прошу вас с пониманием отнестись к любому моему решению. Хочу сказать, что если бы Сергей был на свободе, он бы сказал вам не сдаваться».

Дополняется.