«Гордость за себя, за страну. А так, в принципе, готовились уже к следующей». Тренер Карстен о первой золотой медали Беларуси на ОИ

Вадим Щеглов: Но всё удавалось? Ведь не сразу, наверное, к этому пришли?
Анатолий Квятковский: Нет, почему же! Было видно – спортсмен одарённый, и что что-то получится. Цель ставилась самая высокая. Вот именно Олимпийские игры – как раз страна только начинает свой новый путь жизненный белорусский, и вот хотелось бы, чтоб одна из первых медалей принадлежала нам. Так оно, в принципе, и получилось.
Вадим Щеглов: Так, а что Вы тогда почувствовали, когда Вы вместе со спортсменкой завоевали первую медаль на Олимпийских играх высшей пробы?
Анатолий Квятковский: Гордость за себя, за страну. А так, в принципе, готовились уже к следующей. Потому что всегда надо идти к какой-то цели. А второй раз и последующий – это ещё тяжелее, чем первый раз. Потому что ты уже на виду, ты уже что-то сделал.
Вадим Щеглов: От тебя что-то ждут?
Анатолий Квятковский: Совершенно верно – ждут. Поэтому ещё трудней. Поэтому говорят, выиграть – это хорошо, нормально, а вот повторить результат – это чуть тяжелее.