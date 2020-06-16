ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Гордость за себя, за страну. А так, в принципе, готовились уже к следующей». Тренер Карстен о первой золотой медали Беларуси на ОИ

16.06.2020 13:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Тренер олимпийской чемпионки рассказал о первом олимпийском «золоте» Беларуси в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В чём секрет успеха Екатерины Карстен?

Анатолий Квятковский, первый тренер Екатерины Карстен, старший тренер по академической гребле СДЮШОР по водным видам спорта г. Минска:
В трудолюбии, в её данных – физических, человеческих.

Вадим Щеглов:
Но данные много кому Бог даёт. И трудолюбие у всех, но, почему-то, олимпийскими чемпионами не все становятся.

Карстен о подготовке к ОИ-2021: «У нас условия для этого намного лучше, спортсмены тренируются. Хоть и в изоляции, они не видят своих родных»

Анатолий Квятковский:
Вы знаете, что – у нас, наверное, всё совпало – и тренер, и спортсмен, и внимание, и забота, и желание. Всё как-то в одном соединилось, и получился хороший результат.

Вадим Щеглов:
Какое у Вас самое яркое воспоминание о Екатерине?

«Гордость за себя, за страну. А так, в принципе, готовились уже к следующей». Тренер Карстен о первой золотой медали Беларуси на ОИ

Анатолий Квятковский:
Самое яркое? Наверное, это Олимпийские игры.

«На Олимпийских играх Катя мне её и вставила». Почему у тренера Карстен появилась серёжка в ухе

Вадим Щеглов:
Но всё удавалось? Ведь не сразу, наверное, к этому пришли?

Анатолий Квятковский:
Нет, почему же! Было видно – спортсмен одарённый, и что что-то получится. Цель ставилась самая высокая. Вот именно Олимпийские игры – как раз страна только начинает свой новый путь жизненный белорусский, и вот хотелось бы, чтоб одна из первых медалей принадлежала нам. Так оно, в принципе, и получилось.

Вадим Щеглов:
Так, а что Вы тогда почувствовали, когда Вы вместе со спортсменкой завоевали первую медаль на Олимпийских играх высшей пробы?

Анатолий Квятковский:
Гордость за себя, за страну. А так, в принципе, готовились уже к следующей. Потому что всегда надо идти к какой-то цели. А второй раз и последующий – это ещё тяжелее, чем первый раз. Потому что ты уже на виду, ты уже что-то сделал.

Вадим Щеглов:
От тебя что-то ждут?

Анатолий Квятковский:
Совершенно верно – ждут. Поэтому ещё трудней. Поэтому говорят, выиграть – это хорошо, нормально, а вот повторить результат – это чуть тяжелее.

Люди в материале: Анатолий Квятковский

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер олимпийской чемпионки рассказал о первом олимпийском «золоте» Беларуси в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В чём секрет успеха Екатерины...
 
Новости дня
Новости разные
 
КНДР хочет вернуть свои войска в демилитаризованную зону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика