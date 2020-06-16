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Фонд поддержки предпринимателей объявил конкурс по инвестпроектам с 1,434 млн рублей господдержки

16.06.2020 13:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Общая сумма денежных средств, направляемая Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на оказание государственной финансовой поддержки по результатам текущего конкурса, составляет 1 434 602 рубля.

Плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере 4,5% годовых.

Общая сумма финансовой поддержки одному субъекту малого предпринимательства не может превышать 270 тыс. белорусских рублей.

Средства будут предоставлены в национальной валюте на условиях займа, также возможен лизинг имущества - на срок до 5 лет.

Государственная финансовая поддержка предоставляется на конкурсной основе при реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям:

  • создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг),
  • организация, развитие производства, реализация экспортоориентированной, импортозамещающей продукции,
  • производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение,
  • внедрение новых технологий (обладающих более высокими качественными характеристиками по сравнению с лучшими аналогами, доступными на данном рынке, определенном сегменте рынка, для которых эта технология является новой);
  • при обязательном создании новых рабочих мест в рамках реализации проекта.

    • Что это значит?

    Микро- и малые организации, индивидуальные предприниматели получат дополнительные возможности и финансирование на развитие и реализацию инвестпроектов. Использовать средства они смогут в том числе на строительство, ремонт и реконструкцию зданий, приобретение оборудования, закупку комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг.

Источник: Myfin.by
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Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей с 16 июня до 30 июня принимает заявки на участие в конкурсе инвестиционных проектов субъектов малого...
 
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