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Фонд поддержки предпринимателей объявил конкурс по инвестпроектам с 1,434 млн рублей господдержки
Источник материала: Myfin
Общая сумма денежных средств, направляемая Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на оказание государственной финансовой поддержки по результатам текущего конкурса, составляет 1 434 602 рубля.
Плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере 4,5% годовых.
Общая сумма финансовой поддержки одному субъекту малого предпринимательства не может превышать 270 тыс. белорусских рублей.
Средства будут предоставлены в национальной валюте на условиях займа, также возможен лизинг имущества - на срок до 5 лет.
Государственная финансовая поддержка предоставляется на конкурсной основе при реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям:
Что это значит?
Микро- и малые организации, индивидуальные предприниматели получат дополнительные возможности и финансирование на развитие и реализацию инвестпроектов. Использовать средства они смогут в том числе на строительство, ремонт и реконструкцию зданий, приобретение оборудования, закупку комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг.
Источник: Myfin.by
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