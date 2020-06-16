Фонд поддержки предпринимателей объявил конкурс по инвестпроектам с 1,434 млн рублей господдержки

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Общая сумма денежных средств, направляемая Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на оказание государственной финансовой поддержки по результатам текущего конкурса, составляет 1 434 602 рубля.

Плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере 4,5% годовых.

Общая сумма финансовой поддержки одному субъекту малого предпринимательства не может превышать 270 тыс. белорусских рублей.

Средства будут предоставлены в национальной валюте на условиях займа, также возможен лизинг имущества - на срок до 5 лет.

Государственная финансовая поддержка предоставляется на конкурсной основе при реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям: