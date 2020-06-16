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«В качестве подработки снимаемся в массовке». Антикризисный бюджет семьи с пятью детьми
Источник материала: Tut.by
«Моя зарплата — 690 рублей. Есть подработки, которые в сумме не превышают 250 рублей, — говорит Татьяна. В ее семье пятеро детей. Чтобы подработать, семья Татьяны снимается в массовке, а старую одежду сдает в утиль в магазине H&M. Как планировать расходы и на чем можно сэкономить — этим она поделилась в рамках конкурса «
«Чтобы подработать, всей семьей снимаемся в массовке по выходным»
— Меня зовут Татьяна. Я — мама пятерых детей. На сегодняшний день со мной живут четверо моих детей, которым 9 лет, 8 (почти) лет, 6 лет и 4 (почти) года. Старшая дочь с прошлого года уехала жить в Россию и живет самостоятельно. Супруг хоть и живет вместе с нами, но взаимоотношения с ним очень сложные, поэтому и семейного бюджета как такового нет, у каждого свой бюджет.
Два года все свои доходы и расходы я веду в программе Money Tracker. Благодаря программе мне спокойнее, потому что я вижу, куда потрачены деньги, в нужном ли направлении они потрачены, и есть ли способы корректировки расходов, как можно выйти из ситуации, если деньги потрачены не туда, как можно нейтрализовать ситуацию.
Я работаю в бюджетной (социальной) сфере. Мой доход составляет:
Помимо программы для учета финансов длительное время я веду свой расходный блокнот, в котором заполняю следующие таблицы:
показания счетчиков, тарифы по оказанным услугам, суммы к оплате;
Перед учебным годом каждому ребенку выдают список необходимых канцелярских принадлежностей и бытовых товаров. Поэтому я ежегодно заполняю большую таблицу необходимых товаров перед школой, покупки делаю по таблице. В этот раз готовиться к учебному году я стала маленькими шагами заранее.
Заполняю также таблицу имеющейся обуви, планы в покупки обуви вношу, ориентируясь на эти данные.
В августе составлю перечень одежды, необходимой в учебном году, потому что за лето дети могут сильно прибавить в росте/размерах.
«Дети уехали в деревню на лето — заказали в сельсовете справку, чтобы меньше платить за коммуналку»
Оплата коммунальных платежей. Мы живем в своей трехкомнатной квартире. Квартира оборудована индивидуальным газовым котлом. Средняя сумма платежей за коммунальные услуги (в том числе газ и электричество) 140 рублей в месяц. В этом месяце (июне) сумма платежей за коммунальные услуги будет меньше, потому что двое детей отдыхают у моих родителей в деревне, заранее заказали справку в сельском совете, чтобы сделать перерасчет коммунальных платежей.
В среднем на продукты в месяц у меня уходит около 250 рублей. Продукты стараюсь покупать по спискам, а также придерживаюсь составленного заранее меню, которое я составляю с учетом того, что дети кушают в школе и детском саду. Для себя на работу я стараюсь приготовить ссобойку, обратила внимание, что организация питания в течение дня без ссобойки выходит дороже.
Впрок закупаем только картофель (осенью), благо в нашем доме есть условия для хранения (подвал). Прошлый год выдался без богатого урожая яблок, в позапрошлом году запаслись яблоками, которые мы кушали всю зиму. Летом я варю варенье, родители делятся соленьями.
«Одежду для одной из моих дочек мне передала подруга — на лето вообще ничего покупать не пришлось»
Оплата за детский сад как многодетной семье снижена на 50%. Ежемесячный платеж за одного ребенка в месяц составляет 30 рублей. В сад ходят двое, поэтому 60 рублей в месяц уходят на оплату детского сада.
В мае в детском саду собирали деньги на комплект учебных тетрадей 32 рубля — у младшей дочери в группе и 35 рублей на подарки — у сына выпускная группа.
От оплаты питания в школе мы освобождены — по крайней мере, в прошедшем учебном году доплат за питание не было. В мае мы оплатили школьный летний лагерь — по 15 рублей на двух школьниц. И в этом месяце нужно внести деньги, потому что девочки остаются на еще одну смену в школьном лагере. На нужды школы (ремонт) в мае внесли 11 рублей.
Я уже писала выше, что заполняю таблицу с обувью и перед учебным годом заполняю таблицу одежды. Заполнение таблиц помогает понять первоочередную необходимость. Например, в мае я приобрела две пары летней обуви младшей дочери (босоножки и кеды) и пару обуви себе (лоферы). Три пары обуви с учетом скидки обошлись в 94 рубля.
Достаточно часто одежду и обувь отдают родственники и знакомые. В мае подруга отдала много одежды, которая подошла средней моей дочке, поэтому расходы на летнюю одежду в этом сезоне на нее не запланированы. Некоторые вещи не подошли моим детям, также мы пересмотрели все свои вещи и собрали вещи отдать другим подружкам. Вот такой круговорот вещей.
Принципиально для меня лишь белье и колготки. Бельё при необходимости покупаю в магазинах в мае комплект белья для младшей дочери приобрела за 6 рублей в Кирмаше (была скидка).
Сейчас присматриваюсь в плане белья для детей в Фикс прайсе, пока необходимости нет, но по маечкам по 2 рубля 50 коп. понимаю, что буду приобретать там.
Чулочные изделия (носки и колготки) заказываю в Интернет-магазине Conte. Получается достаточно выгодно, если учесть, что экономятся при этом не только деньги, но и время — не нужно ходить в магазин. К примеру в апреле 10 пар женских колготок обошлись в 32 рубля 66 копеек с бесплатной доставкой. Там же заказываю и детские колготки и носочки.
Бытовая химия и гигиена. В среднем в месяц на эти статьи расходов я трачу 30 рублей. Покупаю по заранее составленному списку в телефоне.
Телефоны и Интернет. Абонентская плата за мой тарифный план — 30 рублей в месяц (безлимит на все сети), стоимость абонентской платы у дочери — 10 рублей.
В марте я сменила тариф Ясна от Белтелеком, поскольку у нас нет телевизора и мы не пользуемся сервисом Zala, подключила тариф Социальный анлим — 15 рублей в месяц. И отдельно оплачиваю домашний телефон. В мае получилось 14 рублей, но с детьми я провела беседу и попросила их не звонить с домашнего телефона на номера мобильных операторов.
Аптека. Постоянным расходом является раствор для контактных линз. Флакон раствора Multiwave 100 мл. 3 рубля 43 коп. Перед походом в аптеку я пользуюсь сервисом Таблетка бай, смотрю наиболее выгодные цены на препарат.
«За прошлый год сумма скидок по всем покупкам составила 560 рублей, в этом году — уже больше 300»
Покупка крупногабаритных и дорогостоящих вещей. К таким покупкам я стала готовиться заранее. В прошлом году я оформила карту рассрочки Магнит с небольшой суммой овердрафта. По этой карте предусмотрен возврат денег (кэшбек) при покупках в магазинах-партнерах. В этом году крупногабаритных покупок не было, а в прошлом мы приобрели двухъярусную кровать для детей с матрацами (кэшбек получился около 30 рублей), письменный стол, стул и настольную лампу в Ами мебель (он является партнёром программы Магнит). Помимо возврата кэшбека я выбрала время, когда цена на выбранные мной товары была снижена.
К покупкам отношусь внимательно, стараюсь заранее обдумать нюансы. Например, при покупке мобильного телефона в сети А1 я оформила страховой полис. По этому страховому полису мне дважды бесплатно заменили стекло на экране телефона. Полис действует год. Я была приятно удивлена, когда узнала, что и Лайф теперь предоставляет такие страховые полисы.
Кстати, о страховке. В прошлом году я оформила страховой полис на себя в компании Стравита. Сумма ежемесячного взноса небольшая — 25 рублей, но поскольку это накопительная программа, поэтому страховая сумма составляет 1000 рублей, плюс есть возможность налогового вычета.
Дополнительные налоговые вычеты я также получаю за часть собственных денежных средств, которые были получены при строительстве квартиры.
К праздникам я готовлюсь заранее. Собираю для события необходимую сумму. День рождения нашей Василисы в январе, например, мы ежегодно отмечаем походом в аквапарк. В этом году за билеты на четверых взрослых и четверых детей я отдала 155 рублей. Эта сумма уже с учетом всех скидок. Еду и напитки в аквапарк мы берем свои.
Скидки. Я не рассматриваю их как отдельную статью дохода. Но проанализировала. За 2019 года сумма всех скидок составила 559 рублей 35 копеек. А в этому году за неполных полгода уже составила 316 рублей 10 копеек. Например, если магазин предоставляет скидку отдельным категориям (в моем случае для многодетных), я беру с собой подтверждающий документ или совершаю покупки в определенное время.
Вещи, которыми мы не пользуемся я не храню: одежду отдаю другим подругам или в Красный крест, ненужные вещи стараюсь (продать на том же Куфаре, например). Собираем макулатуру, и если не отдаем ее в школу, то стараюсь ее сдать. Одежду, которая, как мне кажется, уже непригодна к носке стараюсь отдать в утиль — везу в магазин H&M, получаю за это купон на скидку. И природе хорошо, и мне приятно.
Я человек, видимо, азартный. Я с удовольствием принимаю участие в разных конкурсах. Я регистрирую чеки, собираю «крышечки». В прошлом году так, совершая обычные повседневные покупки и регистрируя чеки я выиграла настольный футбол по акции Mastercard.
Кредитов в семье нет — большой овердрафт я закрыла в этом месяце.
В планах приобрести ноутбук, поэтому составляю большой бюджет с целью приобрести его без привлечения кредитных средств. Обдумываю ещё варианты как получить с покупки кэшбек.
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