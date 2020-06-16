«В качестве подработки снимаемся в массовке». Антикризисный бюджет семьи с пятью детьми

Источник материала: Tut.by

«Моя зарплата — 690 рублей. Есть подработки, которые в сумме не превышают 250 рублей, — говорит Татьяна. В ее семье пятеро детей. Чтобы подработать, семья Татьяны снимается в массовке, а старую одежду сдает в утиль в магазине H&M. Как планировать расходы и на чем можно сэкономить — этим она поделилась в рамках конкурса « Антикризисный бюджет ».



Фото автора конкурсной истории

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до завтра, 17 июня, включительно прислать в редакцию рассказ о том, как ваша семья планирует бюджет, как расходует деньги и как эта ситуация изменилась в последнее время. Победитель получит приз — 300 рублей. Все истории, уже вышедшие в рамках конкурса, можно прочитать здесь .

«Чтобы подработать, всей семьей снимаемся в массовке по выходным»

— Меня зовут Татьяна. Я — мама пятерых детей. На сегодняшний день со мной живут четверо моих детей, которым 9 лет, 8 (почти) лет, 6 лет и 4 (почти) года. Старшая дочь с прошлого года уехала жить в Россию и живет самостоятельно. Супруг хоть и живет вместе с нами, но взаимоотношения с ним очень сложные, поэтому и семейного бюджета как такового нет, у каждого свой бюджет.

Два года все свои доходы и расходы я веду в программе Money Tracker. Благодаря программе мне спокойнее, потому что я вижу, куда потрачены деньги, в нужном ли направлении они потрачены, и есть ли способы корректировки расходов, как можно выйти из ситуации, если деньги потрачены не туда, как можно нейтрализовать ситуацию.



Фото автора конкурсной истории

Я работаю в бюджетной (социальной) сфере. Мой доход составляет:

моя зарплата 690 рублей;

оплаты моей постоянной подработки 50 рублей;

средняя сумма непостоянных подработок варьируется от 9 рублей (в мае) до 200 рублей (в марте). Один из видов нашей подработки, в которой участвуем всей семьей — это съемки в массовке, но участвовать в таких мероприятиях получается только тогда, когда они выпадают на выходные дни.

сумма денежных средств от супруга каждый раз варьируется от 50 рублей до 300 рублей, зависит, предполагаю, только от его настроения, увы. Периодически супруг покупает продукты, поэтому иногда сумма средств, потраченных на продукты, меньше, нежели в предыдущем периоде (у меня это месяц).

Помимо программы для учета финансов длительное время я веду свой расходный блокнот, в котором заполняю следующие таблицы:

показания счетчиков, тарифы по оказанным услугам, суммы к оплате;



Фото автора конкурсной истории

Перед учебным годом каждому ребенку выдают список необходимых канцелярских принадлежностей и бытовых товаров. Поэтому я ежегодно заполняю большую таблицу необходимых товаров перед школой, покупки делаю по таблице. В этот раз готовиться к учебному году я стала маленькими шагами заранее.

Заполняю также таблицу имеющейся обуви, планы в покупки обуви вношу, ориентируясь на эти данные.

В августе составлю перечень одежды, необходимой в учебном году, потому что за лето дети могут сильно прибавить в росте/размерах.



Фото автора конкурсной истории

«Дети уехали в деревню на лето — заказали в сельсовете справку, чтобы меньше платить за коммуналку»

Оплата коммунальных платежей. Мы живем в своей трехкомнатной квартире. Квартира оборудована индивидуальным газовым котлом. Средняя сумма платежей за коммунальные услуги (в том числе газ и электричество) 140 рублей в месяц. В этом месяце (июне) сумма платежей за коммунальные услуги будет меньше, потому что двое детей отдыхают у моих родителей в деревне, заранее заказали справку в сельском совете, чтобы сделать перерасчет коммунальных платежей.

В среднем на продукты в месяц у меня уходит около 250 рублей. Продукты стараюсь покупать по спискам, а также придерживаюсь составленного заранее меню, которое я составляю с учетом того, что дети кушают в школе и детском саду. Для себя на работу я стараюсь приготовить ссобойку, обратила внимание, что организация питания в течение дня без ссобойки выходит дороже.

Впрок закупаем только картофель (осенью), благо в нашем доме есть условия для хранения (подвал). Прошлый год выдался без богатого урожая яблок, в позапрошлом году запаслись яблоками, которые мы кушали всю зиму. Летом я варю варенье, родители делятся соленьями.



Фото автора конкурсной истории

«Одежду для одной из моих дочек мне передала подруга — на лето вообще ничего покупать не пришлось»

Оплата за детский сад как многодетной семье снижена на 50%. Ежемесячный платеж за одного ребенка в месяц составляет 30 рублей. В сад ходят двое, поэтому 60 рублей в месяц уходят на оплату детского сада.

В мае в детском саду собирали деньги на комплект учебных тетрадей 32 рубля — у младшей дочери в группе и 35 рублей на подарки — у сына выпускная группа.

От оплаты питания в школе мы освобождены — по крайней мере, в прошедшем учебном году доплат за питание не было. В мае мы оплатили школьный летний лагерь — по 15 рублей на двух школьниц. И в этом месяце нужно внести деньги, потому что девочки остаются на еще одну смену в школьном лагере. На нужды школы (ремонт) в мае внесли 11 рублей.

Я уже писала выше, что заполняю таблицу с обувью и перед учебным годом заполняю таблицу одежды. Заполнение таблиц помогает понять первоочередную необходимость. Например, в мае я приобрела две пары летней обуви младшей дочери (босоножки и кеды) и пару обуви себе (лоферы). Три пары обуви с учетом скидки обошлись в 94 рубля.

Достаточно часто одежду и обувь отдают родственники и знакомые. В мае подруга отдала много одежды, которая подошла средней моей дочке, поэтому расходы на летнюю одежду в этом сезоне на нее не запланированы. Некоторые вещи не подошли моим детям, также мы пересмотрели все свои вещи и собрали вещи отдать другим подружкам. Вот такой круговорот вещей.

Принципиально для меня лишь белье и колготки. Бельё при необходимости покупаю в магазинах в мае комплект белья для младшей дочери приобрела за 6 рублей в Кирмаше (была скидка).

Сейчас присматриваюсь в плане белья для детей в Фикс прайсе, пока необходимости нет, но по маечкам по 2 рубля 50 коп. понимаю, что буду приобретать там.

Чулочные изделия (носки и колготки) заказываю в Интернет-магазине Conte. Получается достаточно выгодно, если учесть, что экономятся при этом не только деньги, но и время — не нужно ходить в магазин. К примеру в апреле 10 пар женских колготок обошлись в 32 рубля 66 копеек с бесплатной доставкой. Там же заказываю и детские колготки и носочки.

Бытовая химия и гигиена. В среднем в месяц на эти статьи расходов я трачу 30 рублей. Покупаю по заранее составленному списку в телефоне.

Телефоны и Интернет. Абонентская плата за мой тарифный план — 30 рублей в месяц (безлимит на все сети), стоимость абонентской платы у дочери — 10 рублей.

В марте я сменила тариф Ясна от Белтелеком, поскольку у нас нет телевизора и мы не пользуемся сервисом Zala, подключила тариф Социальный анлим — 15 рублей в месяц. И отдельно оплачиваю домашний телефон. В мае получилось 14 рублей, но с детьми я провела беседу и попросила их не звонить с домашнего телефона на номера мобильных операторов.

Аптека. Постоянным расходом является раствор для контактных линз. Флакон раствора Multiwave 100 мл. 3 рубля 43 коп. Перед походом в аптеку я пользуюсь сервисом Таблетка бай, смотрю наиболее выгодные цены на препарат.

«За прошлый год сумма скидок по всем покупкам составила 560 рублей, в этом году — уже больше 300»

Покупка крупногабаритных и дорогостоящих вещей. К таким покупкам я стала готовиться заранее. В прошлом году я оформила карту рассрочки Магнит с небольшой суммой овердрафта. По этой карте предусмотрен возврат денег (кэшбек) при покупках в магазинах-партнерах. В этом году крупногабаритных покупок не было, а в прошлом мы приобрели двухъярусную кровать для детей с матрацами (кэшбек получился около 30 рублей), письменный стол, стул и настольную лампу в Ами мебель (он является партнёром программы Магнит). Помимо возврата кэшбека я выбрала время, когда цена на выбранные мной товары была снижена.

К покупкам отношусь внимательно, стараюсь заранее обдумать нюансы. Например, при покупке мобильного телефона в сети А1 я оформила страховой полис. По этому страховому полису мне дважды бесплатно заменили стекло на экране телефона. Полис действует год. Я была приятно удивлена, когда узнала, что и Лайф теперь предоставляет такие страховые полисы.

Кстати, о страховке. В прошлом году я оформила страховой полис на себя в компании Стравита. Сумма ежемесячного взноса небольшая — 25 рублей, но поскольку это накопительная программа, поэтому страховая сумма составляет 1000 рублей, плюс есть возможность налогового вычета.

Дополнительные налоговые вычеты я также получаю за часть собственных денежных средств, которые были получены при строительстве квартиры.

К праздникам я готовлюсь заранее. Собираю для события необходимую сумму. День рождения нашей Василисы в январе, например, мы ежегодно отмечаем походом в аквапарк. В этом году за билеты на четверых взрослых и четверых детей я отдала 155 рублей. Эта сумма уже с учетом всех скидок. Еду и напитки в аквапарк мы берем свои.

Скидки. Я не рассматриваю их как отдельную статью дохода. Но проанализировала. За 2019 года сумма всех скидок составила 559 рублей 35 копеек. А в этому году за неполных полгода уже составила 316 рублей 10 копеек. Например, если магазин предоставляет скидку отдельным категориям (в моем случае для многодетных), я беру с собой подтверждающий документ или совершаю покупки в определенное время.

Вещи, которыми мы не пользуемся я не храню: одежду отдаю другим подругам или в Красный крест, ненужные вещи стараюсь (продать на том же Куфаре, например). Собираем макулатуру, и если не отдаем ее в школу, то стараюсь ее сдать. Одежду, которая, как мне кажется, уже непригодна к носке стараюсь отдать в утиль — везу в магазин H&M, получаю за это купон на скидку. И природе хорошо, и мне приятно.

Я человек, видимо, азартный. Я с удовольствием принимаю участие в разных конкурсах. Я регистрирую чеки, собираю «крышечки». В прошлом году так, совершая обычные повседневные покупки и регистрируя чеки я выиграла настольный футбол по акции Mastercard.

Кредитов в семье нет — большой овердрафт я закрыла в этом месяце.

В планах приобрести ноутбук, поэтому составляю большой бюджет с целью приобрести его без привлечения кредитных средств. Обдумываю ещё варианты как получить с покупки кэшбек.

Подробнее об условиях конкурса читайте здесь .