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КНДР хочет вернуть свои войска в демилитаризованную зону
Источник материала: СТВ
Новости мира. Обстановка на Корейском полуострове накаляется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
КНДР намерена вернуть свои войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Сейчас Пхеньян изучает соответствующий план действий.
Напомним, взаимоотношения между странами обострились на минувшей неделе, когда в КНДР объявили о прекращении контактов с соседями по всем существующим каналам связи.
Такое решение власти приняли в ответ на пропагандистские листовки, которые забросили на Север южнокорейские активисты.
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Новости мира. Обстановка на Корейском полуострове накаляется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. КНДР намерена вернуть свои войска в...
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