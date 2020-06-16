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КНДР хочет вернуть свои войска в демилитаризованную зону

16.06.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Обстановка на Корейском полуострове накаляется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КНДР хочет вернуть свои войска в демилитаризованную зону

КНДР намерена вернуть свои войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Сейчас Пхеньян изучает соответствующий план действий.

КНДР хочет вернуть свои войска в демилитаризованную зону

Напомним, взаимоотношения между странами обострились на минувшей неделе, когда в КНДР объявили о прекращении контактов с соседями по всем существующим каналам связи.

КНДР хочет вернуть свои войска в демилитаризованную зону

Такое решение власти приняли в ответ на пропагандистские листовки, которые забросили на Север южнокорейские активисты.

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Новости мира. Обстановка на Корейском полуострове накаляется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. КНДР намерена вернуть свои войска в...
 
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