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Как правильно собирать ягоды?

16.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Ходить в лес за ягодами любят, пожалуй все, это прекрасный отдых и возможность запастись на зиму вкусными и полезными витаминами. Правда, есть люди, которые лес превратили, в место работы  —  собирают там ягоды, а потом продают у дороги. И не страшно, если при этом лесная плантация  повреждена — вытоптана, вырваны корни,  сломаны кусты.

 

Как правильно собирать ягоды?

 

29 марта 2019 года вступило в силу постановление Министерства лесного хозяйства от 12.03. 2019 №8 «О сборе дикорастущих ягод», которым утверждена инструкции о способах и приспособлениях для их сбора и заготовки. Согласно документу, срывать «лесные витамины» разрешается вручную либо при помощи специальных приспособлений и на не запрещенных территориях.

В инструкции четко прописаны требования к приспособлениям для сбора, заготовки дикорастущих ягод в лесном фонде, которые не наносят вред ягодникам и не приводят к их уничтожению. В частности, в пункте 7 написано: «Приспособление для сбора дикорастущих ягод состоит из зубьев, емкости накопителя, держателя (ручки) и отвечает следующим требованиям: расстояние между зубьями составляет не менее 0,5 см; корпус приспособления и зубья изготавливаются из пластмассы, металла, древесины, резины или их комбинации; в приспособлениях отсутствуют режущие края в зоне срывания ягод».

Данные требования были разработаны, чтобы не допустить повреждения частей побегов дикорастущих растений. А требования к материалам ручных комбайнов установлены исходя из опыта других стран, а также возможностей производителей данных «помощников».

В инструкции также прописано, что при сборе черники и голубики ягодный комбайн следует направлять под углом к верхней части куста, придерживать побеги свободной рукой, избегать попадания в гребенку толстой нижней части побега. При сборе клюквы его необходимо направлять по поверхности мха и побегов ягоды.

Кроме того, рекомендуется вести сбор только зрелых лесных даров в период их массового созревания в сухую погоду, после схода росы, поскольку это снижает вероятность обрыва листьев.

В то же время нарушителям, которые будут игнорировать установленные Правила,  предусмотрена административная  ответственность по части 2 статьи 15.26 КоАП Республики Беларусь. Ответственность за данное правонарушение до 20 базовых величин на физическое лицо, до 100 базовых величин на индивидуального предпринимателя, до 500 базовых величин на юридическое лицо.

 

Госинспектор Мстиславской МРИ ОЖ и РМ Сергей Фамин


 
 
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  Ходить в лес за ягодами любят, пожалуй все, это прекрасный отдых и возможность запастись на зиму вкусными и полезными витаминами. Правда, есть люди, которые лес...
 
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