Такая жизнь: за последние 10 лет столетних беларусов стало гораздо меньше









В Беларуси сейчас насчитывается 43 980 долгожителей в возрасте 90-99 лет, а 428 человек перешагнули столетний рубеж. Об этом вчера сообщила руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия), главный внештатный специалист по геронтологии Министерства здравоохранения Людмила Жилевич. Примечательно, что больше всего долгожителей проживает в Витебской области.





То, что белорусы преодолевают 100-летний барьер, безусловно, радует. Однако 428 человек - это очень мало.





В 2016 году по данным на май столетний рубеж преодолели 484 жителя Беларуси. Причем среди регионов страны лидером по числу долгожителей традиционно являлась Гродненская область.





По данным на 1 января 2016 года года в Беларуси насчитывался 531 долгожитель в возрасте 100 лет и старше.





По данным на 1 июля 2011 года столетний рубеж преодолели 558 жителей Беларуси.



