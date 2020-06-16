Асфальтоукладочный каток упал с платформы на внедорожник в центре Минска (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

ТЯЖЁЛЫЙ СЛУЧАЙ. Минск. В четвёртом часу дня по проспекту Независимости со стороны площади Победы двигался тягач с полуприцепом. Перевозил асфальтоукладочный каток. Неожиданно тяжёлая машина упала с платформы. И оказалась на полосе встречного движения. На пути легкового автомобиля. Произошло столкновение.

Что было дальше? Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:





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Тойота получила механические повреждения. Никто из людей в ДТП не пострадал.

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