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Асфальтоукладочный каток упал с платформы на внедорожник в центре Минска (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
ТЯЖЁЛЫЙ СЛУЧАЙ. Минск. В четвёртом часу дня по проспекту Независимости со стороны площади Победы двигался тягач с полуприцепом. Перевозил асфальтоукладочный каток. Неожиданно тяжёлая машина упала с платформы. И оказалась на полосе встречного движения. На пути легкового автомобиля. Произошло столкновение.
Что было дальше? Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
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ТЯЖЁЛЫЙ СЛУЧАЙ. Минск. В четвёртом часу дня по проспекту Независимости со стороны площади Победы двигался тягач с полуприцепом. Перевозил асфальтоукладочный...
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